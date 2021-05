Barro destina 27.500 euros a la mejora de su despósito principal de agua

La estructura presenta « lixeiras perdas » y los trabajos contribuirán a paliar « os problemas que futuras secas poidan ocasionar nos meses de verán »

«Co obxectivo de aumentar a eficiencia deste servizo e de evitar que este recurso tan necesario se perda», el Concello de Barro anunció este martes la elaboración de un proyecto para actuar en el depósito principal de auga de la traída municipal. Se trata de una actuación presupuestada en 27.563,8 euros y que ha sido adjudicada a la empresa Okana-21, «por ser a que presentou a mellor oferta».

De este modo, los trabajos previstos «consistirán na limpeza interior do depósito, na reparación e selado de fendas estruturais e na impermeabilización tanto das paredes interiores como do fondo do mesmo». De igual modo, el proyecto incluye el pintado de las paredes exteriores.

Esta actuación se suma a la realizada en el 2018 en el depósito de distribución para mejorar su eficiencia y evitar pérdidas de caudal, lo que supuso una inversión de 22.908,06 euros. En el caso concreto del depósito principal, el gobierno local entiene que es el momento de acometer los trabajos previstos, toda vez que se trata de una estructura de paredes de hormigón, con capacidad para 2.000.000 de litros y que precisa «unha actuación de mellora xa que presenta lixeiras perdas de auga que se poden corrixir cun tratamento especializado».

A este respecto, el alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, remarcó que «é unha actuación moi necesaria para mellorar este servizo e coa que queremos coidar deste ben tan necesario». En este sentido, el regidor municipal se mostró convencido de que los trabajos a realizar serán fundamentales «para axudar a paliar os problemas que futuras secas poidan ocasionar nos meses de verán».

