Pontevedra retrocede a nivel medio por el impacto del brote balear

Los contagios vinculados con el viaje a Mallorca de estudiantes se elevan a 85

Todas las miradas estaban puestas ayer en el comité clínico que asesora a la Xunta en la pandemia. El panel de expertos acordó, a última hora de la tarde, situar al municipio de Pontevedra en el nivel medio de restricciones debido al incremento de contagios derivados del megabrote balear. A la isla de Mallorca viajaron después de la ABAU estudiantes de varios centros educativos. Allí se contagiaron y a su regreso se multiplicaron los infectados hasta sumar 85 casos. Ese retroceso de nivel supone que la hostelería tendrá un aforo del 30 % en el interior y del 50 % en terraza. En el interior pondrán juntarse un máximo de 6 personas, mientras que en el exterior el tope será de 15. Además de Pontevedra pasarán el sábado a nivel medio Barro, Cambados, Vilaboa y Vilanova, mientras que Poio sigue.

El área de salud tenía ayer 238 casos activos de covid, cuando el pasado 23 de junio eran 116. El impacto de los contagios ligados al megabrote de Mallorca está detrás de esa escalada que, en la ciudad de Pontevedra, hizo subir la incidencia acumulada hasta los 96 casos por cien mil habitantes a 7 días y a 112 a 14 días.

¿Por qué preocupan las consecuencias de este brote? Los especialistas aluden a dos elementos: un incremento de casos muy rápido en poco tiempo y que muchos de ellos son de la variante delta, la cepa india, en principio más contagiosa y potencialmente más grave. El jefe de Medicina Preventiva del Chop, Javier Paz Esquete, apuntó ayer, antes de conocerse la decisión del comité clínico, que el aspecto positivo es que buena parte de los nuevos casos están vinculados a un origen conocido, lo que facilita su control. «Más preocupante sería que estuviésemos ante múltiples brotes, o un gran número de casos de origen no identificado, lo que implicaría transmisión comunitaria descontrolada», señaló el médico.

La receta es clara: contener la expansión del brote mediante el aislamiento de los casos conocidos, limitando la transmisión incluso en su entorno familiar inmediato, para que no pase de este a la sociedad en general. Desde el servicio de Medicina Preventiva se incide, no obstante, en que independiente de la evolución del brote balear, es muy probable que más pronto que tarde la variante delta se convierta en predominante en España, como ya está ocurriendo en países de nuestro entorno como Portugal.

En este contexto, Paz Esquete subrayó que es importante acelerar la vacunación contra el covid «al máximo», aunque afortunadamente la mayor parte de las personas de más riesgo ya están inmunizadas. «Ya disponemos de estudios que avalan la efectividad de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca con pauta completa frente a la variante delta, al menos en lo que a casos graves y hospitalizaciones se refiere. Sin embargo, aún faltan investigaciones sólidas al respecto de las otras dos vacunas que estamos administrando, Moderna y Janssen». Sin entrar en cifras concretas de participación en los cribados de jóvenes en Pontevedra, desde Medicina Preventiva se hace hincapié en que están acudiendo menos de lo debido. «No debería ser así. El que el curso haya finalizado no ayuda». Bastan tres ejemplos. En el primer cribado del IES Sánchez Cantón se citó a 174 chavales y 40 no se presentaron. En el Sagrado Corazón, 9 de 65 no acudieron. Y en el SEK faltaron 41 de 64.

Baja percepción del riesgo

¿Fueron imprudentes esos viajes de estudiantes en estos momentos? Paz Esquete considera que, más que los viajes en sí, lo imprudente fueron los actos y encuentros en los que participaron los alumnos: multitudinarios, sin mascarillas, distancia de seguridad y otras medidas de prevención. «Y no solo durante el viaje. A su vuelta estuvieron también en eventos masivos, como fiestas de graduación, en ocasiones tampoco cumpliendo las precauciones mínimas. Quizá la buena evolución de las semanas previas, unida a la baja percepción del riesgo que suele tener la gente joven, generó una cierta sensación de falsa seguridad y bajaron la guardia. Es un error».

Preventivistas y epidemiólogos insisten, una vez más, en el mensaje ya conocido: el virus sigue ahí y hasta alcanzar unas coberturas de vacunación más altas no debemos relajarnos.

Tercera ronda de cribados, ahora para 932 alumnos de 1.º de bachiller

Tras conocerse el contagio de jóvenes de Pontevedra en Mallorca, desde el Sergas se programaron cribados voluntarios con PCR en el punto covid del Hospital Provincial. La pasada semana se citó a 510 alumnos que acabaron 2.º de bachillerato de cinco centros. Esta semana se convocó a otros 358, también de 2.º de bachillerato, de otros cinco centros. Este miércoles se llamó a 330 chavales de 17 a 19 años del municipio de Poio.

Sanidade anunció ayer una tercera ronda de cribados, esta vez para estudiantes que acabaron 1.º de bachillerato. Serán 932 los convocados de los siguientes institutos y colegios entre los días 1 y 5 de julio: Sánchez Cantón, SEK-Atlántico, A Xunqueira II, Frei Martín Sarmiento, Sagrado Corazón, Valle Inclán, A Xunqueira I, Los Sauces, Luís Seoane y Torrente Ballester. Ayer se escucharon quejas por haber citado a los chavales muy temprano, lo que no facilita que acudan. Como ejemplo, a las 8.48 horas.

