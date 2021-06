Sanidade decreta el nivel medio de restricciones en siete concellos de Pontevedra

Sarria y Carnota, los dos únicos ayuntamientos en el estadio alto de limitaciones

El aumento de los contagios derivado del macrobrote estudiantil originado en fiestas en Mallorca ha llevado a Sanidade a elevar el número de concellos con restricciones. Destaca el aumento de localidades en nivel medio, con especial peso de la provincia de Pontevedra. Si hace una semana solo cinco ayuntamientos se hallaban en este estadio de limitaciones, en apenas una semana la cifra ha pasado a nueve: Cambre, Castroverde, Oia, Barro, Cambados, Poio, Pontevedra, Vilaboa y Vilanova de Arousa.

Este notable crecimiento se debe principalmente a los positivos entre jóvenes que celebraron sus viajes de fin de curso en la isla balear origen del mayor brote desde el fin del estado de alarma. Así, de los 108 contagios confirmados por este foco, 85 se circunscriben al área sanitaria pontevedresa, mientras que otros 10 a la de Vigo.

Mapa de restricciones por concellos

Estas medidas entrarán en vigor

NIVEL MÁXIMO

Hostelería: Cerrada. Reuniones: No habrá límites de reuniones de personas en viviendas y espacios públicos. Movilidad: Cierre perimetral individual.



NIVEL ALTO

Hostelería: Solo terrazas al 50%. Los bares y restaurantes podrán cerrar a las 01:00 con una serie de condicionantes. Limitación de 6 personas en interior y 15 personas terrazas. Reuniones: No habrá límites de reuniones de personas en viviendas y espacios públicos. Movilidad: Libre movilidad, no hay toque de queda.



NIVEL MEDIO

Hostelería: 50% de aforo en terrazas y 30% en interior. Los bares y restaurantes podrán cerrar a las 01:00 con una serie de condicionantes. Limitación de 6 personas en interior y 15 personas terrazas. Reuniones: No habrá límites de reuniones de personas en viviendas y espacios públicos. Movilidad: Libre movilidad, no hay toque de queda.



NIVEL MEDIO-BAJO

Hostelería: 75% de aforo en terrazas y 50% en interior. Los bares y restaurantes podrán cerrar a las 01:00 con una serie de condicionantes. Limitación de 6 personas en interior y 15 personas terrazas. Reuniones: No habrá límites de reuniones de personas en viviendas y espacios públicos. Movilidad: Libre movilidad, no hay toque de queda.

El aspecto más positivo del nuevo mapa de restricciones es la ausencia de concellos en el nivel máximo, mientras que en el alto se sitúan dos: Sarria y Carnota.

La inmensa mayoría de la comunidad permanece sin cambios ya que continúa en el escalafón de riesgo más bajo.

https://www.farodevigo.es/sociedad/2021/06/29/sanidade-decreta-nivel-medio-restricciones-54481195.html