Se disparan los nuevos contagios en Pontevedra: 39 en un día

Mal escenario el que afronta el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. El territorio sube hasta los 152 casos activos de covid. Son 24 más que los reportados el jueves y en las últimas 24 horas se han dado 15 altas epidemiológicas, lo que deja la cifra de nuevos contagios en 39. No se registraba un número tan alto de positivos en una jornada desde el 15 de mayo, cuando también se comunicaron 39. En la última jornada se han hecho 442 pruebas PCR. Gran parte de esos contagios proceden del brote ligado a fiestas posteriores al acto de graduación del IES Sánchez Cantón de Pontevedra y a un viaje propio que organizaron un grupo de estudiantes de varios centros de secundaría de la ciudad (Sagrado Corazón, SEK-Atlántico, A Xunqueira I y A Xunqueira II).

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se refirió esta mañana a si este brote tuvo su origen en ese viaje a Mallorca que hicieron los alumnos por su cuenta. «Empezamos a unir a información o martes no comité clínico, recabando datos para os cribados e a trazabilidad unha vez confirmado co Ministerio de Sanidad. Estamos traballando coa Consellería de Educación para ter a información de todos os centros con viaxes a Baleares», dijo el titular de la consellería. Comesaña comentó que los directores de los centros están facilitando el listado de los alumnos que viajaron para tener esa trazabilidad. El trabajo, dijo, está siendo intenso desde ayer, al tiempo que agradeció la colaboración de los equipos directivos de los centros, ya que algunos viajes no fueron organizados por los institutos. Lo importante, subrayó, es conseguir esa trazabilidad para hacer los cribados y la cuarentena donde corresponda.

Se incrementan también los pacientes que necesitan atención hospitalaria. Son 8, de ellos, 7 en planta de dos centros (4 en Montecelo y 3 en el comarcal de O Salnés, en Vilagarcía) y uno grave en la unidad de cuidados intensivos (uci) del principal hospital del Chop.

El resto de infectados en el área de salud, 144, tienen síntomas leves de la enfermedad o son asintomáticos, por lo que tienen que guardar aislamiento en sus domicilios bajo seguimiento de personal de atención primaria a través de su centro de salud. En los últimos 15 meses las personas curadas ascienden ya a 14.179, mientras que las que han perdido la vida por el virus son 181. No se ha producido ningún nuevo fallecimiento desde el 2 de junio.

En cuanto a la incidencia acumulada por concellos, el mapa de Sanidade ofrece cambios preocupantes. Hay un municipio, Poio, que sube a la horquilla de 150 a 250 casos por cien mil habitantes. 15 de sus 26 positivos se detectaron en el última semana. Pero hay otros ocho ayuntamientos que están en la horquilla de 50 a 150 casos. Ahí se sitúan las dos ciudades del área de salud, Pontevedra y Vilagarcía, con 52 y 20 casos en 14 días, y 45 y 14 en 7 días. También están en ese rango Sanxenxo, Vilaboa, Soutomaior, Cambados, Meaño y Barro.

Respecto a la vacunación contra el covid, este viernes están citados en el recinto ferial de Pontevedra 3.100 personas de 40 a 49 años para recibir el suero de Pfizer, mientras que en Fexdega, en Vilagarcía, son otros 1.100. Además, en el hospital Montecelo están convocados 300 de menores de 60 para recibir la segunda dosis de AstraZeneca.

