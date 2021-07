🏊🏽 𝗔𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗮 𝗽𝗶𝘀𝗰𝗶𝗻𝗮 𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹: 𝘀𝗮́𝗯𝗮𝗱𝗼 𝟯 𝗱𝗲 𝘅𝘂𝗹𝗹𝗼

饾棤饾棶́饾榾饾棸饾棶饾椏饾棶: o uso de m谩scara dentro das instalaci贸ns 茅 obrigatorio, excepto no momento do ba帽o ou mentres se permaneza nun espazo determinado sen desprazarse e sempre e cando se poida manter a distancia interpersoal de 1,5 metros

No momento do acceso 谩s instalaci贸ns ser谩 necesario retirar un t铆cket e aportar datos persoais co fin de posibilitar a comunicaci贸n por parte do concello e das autoridades sanitarias de calquera incidencia relacionada coa situaci贸n epidemiol贸xica