La escalada no se frena en Pontevedra y O Salnés: 580 casos de covid y 16 ingresados

El área sanitaria encadena 14 jornadas de subida de las infecciones. La mitad de los concellos de Galicia con restricciones desde el sábado están en el territorio

De momento no se vislumbra mejoría. La evolución epidemiológica sigue siendo negativa y con las infecciones al alza en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, que, tras el comité clínico de ayer, tendrá 8 concellos con restricciones de nivel alto o medio. El peor escenario se da en cuatro municipios de Arousa (Vilagarcía, Vilanova, Cambados y A Illa), cuya hostelería no podrá servir en el interior. Otros cuatro ayuntamientos de la zona de Pontevedra (la ciudad, Poio, Marín y Caldas) estarán en nivel medio. Pontevedra y Poio siguen y Marín y Caldas se incorporan. Tanto en el alto como en el medio hasta ahora no podría abrir el ocio nocturno, pero la Xunta ha anunciado esta mañana que en medio sí podrán hacerlo, pero exigiendo a los clientes una PCR negativa o el carné de vacunación. El megabrote de Mallorca y también reuniones familiares para celebrar bodas, bautizos y comuniones están detrás del ascenso de contagios. El informe del Sergas de este miércoles registra 580 casos activos. Cabe recordar que hace 14 días, las infecciones eran 116. Se han multiplicado por 5.

Esos 580 casos son 34 más que los comunicados el martes y en las últimas 24 horas se han dado 9 altas epidemiológicas, lo que se traduce en 43 nuevos contagios en una jornada en la que se han hecho 1.065 pruebas PCR. No se hacían tantas pruebas diagnósticas desde mediados de mayo. Esos 43 contagios son los mismos que el día anterior. Las personas que necesitan atención hospitalaria son 16, una más. De ellas, se atiende a 11 en planta de dos centros (8 en Montecelo y 3 en el comarcal de O Salnés) y a 5 en la unidad de cuidados intensivos (uci) del principal hospital del Chop. Los curados en los últimos 16 meses son 14.265, mientras que 181 pacientes han perdido la vida a causa del virus. El último fallecimiento se comunicó el 2 de junio.

Respecto a los cribados, se citará hasta el día 9 a más de 5.000 personas de 20 a 39 años en Vilagarcía, A Illa y Cambados. Además, la vacunación contra el covid no se detiene. Este miércoles se avanzará en la inoculación del grupo de 30 a 39 años, que recibirá la primera dosis de Pfizer. Son 2.500 los citados en el recinto ferial de Pontevedra y 1.300 en Fexdega, en Vilagarcía.

