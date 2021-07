Reabre la piscina de Barro con aforo de 150 personas y entradas

"A piscina municipal xa está aberta, pero non vai ser como no ano 2019, cando se estreou, porque as condicións sanitarias recomendan que sexamos prudentes aínda". El alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes explicó este lunes las nuevas condiciones de uso de la piscina municipal, una instalación que se puso en marcha hace apenas una semana, después de ser inaugurada en el verano de 2019 y de que el año pasado se optase por no ponerla en funcionamiento para evitar todo posible foco de contagio de covid-19.

Este año, con un mayor conocimiento de la pandemia y ante el avance de las vacunaciones, el Concello decidió reabrir la piscina, aunque con condiciones.

De hecho, el recinto, en el que podría haber varios cientos de usuarios, tiene un aforo de 150 personas y para acceder es preciso acreditar que se está empadronado en Barro. "Hai socorrista e tamén unha persoa que se encarga do control de accesos. Así, a piscina vai enchéndose ata completar aforo e o encargado do acceso toma nota do nome e dirección das persoas que acceden".

De este modo, el Concello se asegura de poder actuar ante un posible foco de transmisión del covid-19. Las instalaciones no dispondrán de duchas ni de chiringuito este año, por el mismo motivo, aunque sí hay baños, como marcan las normas sanitarias, que son objeto de una limpieza y desinfección tres veces en el transcurso de la tarde. La piscina está abierta de martes a domingo de 15.00 a 21.00 horas.



https://www.diariodepontevedra.es/articulo/comarca-de-pontevedra/reabre-piscina-barro-aforo-150-personas-entradas/202107131132121150386.html