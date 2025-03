Cambios en el PP de Barro: el actual portavoz cede su acta al presidente de Novas Xeracións

El presidente de Nuevas Generaciones (NNXX) de Barro, que ostentó el número 2 de la candidatura popular en las pasadas elecciones municipales de 2023, Víctor Sánchez Oubiña, será el nuevo portavoz del grupo municipal del PP en este municipio, tras la renuncia que acaba de presentar Eduardo Ruadas por motivos personales.

El que fue candidato y custodió la única acta de concejal que el PP tiene en Barro, presentó su dimisión alegando que sus condiciones familiares y personales le impiden cumplir adecuadamente con los deberes de representación de su partido.

El presidente provincial, Luis López, y la secretaria general, Luisa Piñeiro, respaldan esta decisión y el propio López valoró "este xesto de xenerosidade e responsabilidade tanto cos veciños de Barro como co propio proxecto do PP no concello".

La renuncia de Eduardo Ruadas va a ser efectiva desde el pleno fijado para este miércoles.

Un portavoz de casi 30 años

Víctor Sánchez Oubiña, que cumplirá 30 años esta semana, es una persona con una gran implicación en la vida social de Barro y se caracteriza por su dinamismo y por su implicación y compromiso con el proyecto del PP, puesto que hace casi dos años ya asumió la máxima responsabilidad en la dirección de la junta local de Novas Xeracións.

De este modo, el PP de Barro, dada la situación personal de Eduardo Ruadas, comienza su reconfiguración de cara las elecciones municipales de 2027, a las que pretende llegar en las mejores condiciones para crecer el máximo posible tras alcanzar un 54% de los votos en la última cita con las urnas, las autonómicas de 2024. El PP sufrió un doble varapalo en las últimas municipales, en las que se materializó la escisión del exalcalde José Antonio Landín y dos de sus concejales, descontentos con la designación de la nueva cúpula local y posterior candidatura. En las posteriores elecciones el reparto de escaños castigaría a los 'populares' que se quedaron con un edil, frente a los dos de la formación de Landín (Xuntos por Barro)

Otros cambios en la Corporación

La Corporación de Barro del mandato en curso está siendo una de las más variables de los últimos años. De hecho, este relevo generacional en el PP se suma al recién realizado por el BNG, partido que comparte el Gobierno con el PSOE y que hace unos meses incorporó a los ediles Andrea Pérez Cal y Adrián Silva, que asumieron las actas de Roberto Rivas y Amelia Cancela cuando ambos solicitaron dejar sus puestos también por circunstancias personales.

