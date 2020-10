Ninguno del CEIP Amor Ruibal Barro. Tres maestros de la comarca de Pontevedra, entre los mejores de España.

La pontevedresa Carmen Quinteiro, el redondelano Diego Ricón y la estradense Belén Gosende forman parte de la selecta lista de candidatos al galardón, que recibió más de mil propuestas





Carmen Quinteiro, Diego Ricón y Belén Gosende ya pueden decir que figuran entre los mejores profesores del país. Más allá de lo que diga la puntuación que decidirá el título de Mejor Docente de España 2020 y que se conocerá el 10 de enero del próximo año, los tres han pasado la primera criba entre las 1.045 propuestas remitidas a los IV Premios Educa Abanca, distribuidas en distintos niveles educativos. Ahora tendrán que enviar sus méritos puntuables para ser sometidos al Comité de Baremación, que decidirá la relación de diez finalistas por categoría que se conocerá el 5 de diciembre.

La principal característica de estos galardones es que no son los propios profesionales quienes pueden postularse, sino que es su alumnado –o sus familias, en Educación Infantil y Primaria– quien debe enviar la candidatura. Por eso, con este primer paso ya todos se sienten ganadores, más aun después de un trimestre tan complicado por culpa de la pandemia e iniciando un curso marcado por la nueva normalidad en las aulas. No es para menos. En el caso de Educación Infantil, el redondelano Diego Ricón, quien el curso pasado dio clase en el CEIP Padín Truiteiro (Arcade-Soutomaior), forma parte de los 19 elegidos entre las 233 propuestas presentadas, incluidas otras dos de Galicia (Santiago y Pravío-Cambre).

En Eso y Bachillerato se contabilizan 152 propuestas, de las que pasaron de fase 20 docentes, entre ellos la estradense, profesora delde Caldas de Reis. Además, en la lista de candidatos aparecen otros profesor de la provincia:, del

En Primaria, la pontevedresa Carmen Quinteiro (CEIP A Xunqueira I), figura entre los 54 elegidos de las 346 sugerencia, que incluyen también a cuatro maestras de Oleiros, Lousame, Vigo –Caloma Campos Romero, del CEIP A Canicouva– y Tomiño –Jessica Rodríguez Piñeiro, del CEP Pedro Caselles Beltrán–. Hay otros diez candidatos en FP y 34 en Universidad.

"Carmen no es una profe de libro, enseña a través de las experiencias, valora la parte emocional, todo lo ve como un reto...", explica una de las madres de su clase. "Es un reconocimiento público muy merecido".

Carmen Quinteiro Moreno. Educación Primaria (Pontevedra)

"Non aturo o non; teño moi claro o que funciona"

Para Carmen Quinteiro (Pontevedra, 1970) el premio le llegó el pasado mes de junio, en el colofón de un curso totalmente atípico y en lo que sería la despedida de su grupo de 2º de Primaria en el CEIP A Xunqueira I y sus familias, con quienes llevaba desde 4º de Infantil. "Contáronme que me propuxeran a estes premios e regalaráronme un diploma no que me dicían que aprenderan a expresarse nas asembleas ao meu lado, a valorar a arte, a dar as súas opinións e a non conformarnos cun non por resposta... Non sei se o merecía, pero recibino con moitísima gratitude", explicó ayer, una vez que las candidaturas elegidas se hicieron públicas.

Su trayectoria es de sobra conocida en la ciudad. Escritora y maestra desde hace 23 años, apuesta por la educación emocional, por fomentar el pensamiento crítico y por acercarse a la naturaleza y al arte más que a los tradicionales libros de texto, sin olvidar la inclusión de todo el alumnado, lo que derivó en un proyecto de lengua de signos que empezó como plan de integración de una niña sorda. Su nominación fue una auténtica sorpresa, "sobre todo porque levaban meses argallando ás miñas costas", sumado a la complejidad que la pandemia añadió a los trámites. "Aínda ten máis mérito e os nenos e as nenas sabíano e non me dixeron nada!".

Ahora le toca "presentar os méritos", pero ya se siente premiada, pues que la propuesta "veña das familias é moi bonito e dános a posibilidade de visualizar un ensino diferente". Admite que a veces siente inseguridad "por facer as cousas doutra maneira, pero un recoñecemento así axuda moito", sobre todo porque siente "a complicidade das familias". La nueva normalidad en el aula hace que "nunca me doera tanto a cabeza á hora de buscar ideas, é todo un reto", pero ni eso la frena. "Non aturo o non. Teño claro o que funciona" y solo habrá que adaptarse a las circunstancias. Las visitas al museo y los viernes de teatro continúan en la agenda.

Diego Ricón Herbello. Educación Infantil (Arcade-Tui)

"É un curso difícil, pero á escola non hai quen a pare"

Maestro en cuarentena es el perfil que Diego Ricón (Redondela, 33 años) creó en Instagram y Youtube el pasado mes de marzo, después de que el estado de alarma derivado de la pandemia de covid dejara las aulas vacías. Entonces daba clase en 4º de Infantil en el CEIP Manuel Padín Truiteiro de Arcade (Soutomaior) y aprovechó las nuevas tecnologías para seguir en contacto durante el confinamiento con su alumnado y sus familias, las mismas que lo propusieron a los Premios Educa Abanca. Para Diego es su segunda nominación ("a primeira foi hai dous anos, cando estaba de substituto en Camelle"), explica desde el CEIP Pazos de Reis (Tui), donde este curso da clase también a los niños de tres años, ya con plaza propia. "Agora non contaba con que me nominaran. Sempre é un agasallo, estou encantado e moi orgulloso", explica este maestro con cinco años de trayectoria que, además, es un rara avis en su especialidad. "En Infantil somos moi poucos mestres homes. Rompo estereotipos", admite y, de hecho, asegura que es "moi difícil" lograr un empleo en el sector privado. "As mamás pensaban que non ía ser cariñoso cos nenos, pero despois quedan encantadas. Sóbrame afectividade".

No solo rompe moldes en cuestión de género, sino también por la metodología que aplica en sus clases, donde nunca falta una guitarra, y su apuesta por la pedagogía manipulativa. "Os nenos son a base do meu traballo. Tenlles que gustar vir ao cole e querían vir ata a fin de semana".

Muy alejado de los métodos tradicionales, en @maestro_encuarentena recoge los bailes y retos de "profesor chiflado" que propuso durante los últimos meses y en los que los propios escolares tenían que aportar soluciones a sus propuestas. Ahora se enfrenta a un inicio de curso "moi complicado, cun periodo de adaptación máis longo, pero á escola non hai quen a pare". El covid tampoco lo frenará. "Hai quen traballa de mestre e hai mestres que traballan".

Belén Gosende Bragaña. Eso-Bachillerato (Caldas de Reis)

"O terceiro trimestre foi unha auténtica odisea"

Belén Gosende (A Estrada, 52 años) imparte clases de Física y Química en el IES Aquis Celenis de Caldas de Reis. Es su segundo curso a orillas del Umia, este ya con plaza definitiva "ata que me xubile" después de casi dos décadas de trayectoria docente. "Este ano é un pouco atípico, pero estou moi contenta".

Un curso atípico que estrena con una nominación a la mejor docente de España. "Foi unha gran sorpresa, sobre todo porque me propuxeron os alumnos, supoño que os de Bacharelato" del curso anterior. La noticia le llegó, todavía confidencial, durante el pasado verano. "Recibín un correo de Educa Abanca no que me comunicaban a nominación e me preguntaban se aceptaba participar ou non. Ninguén me dixera nada. Aceptei, claro", cuenta emocionada mientras admite que hasta entonces no conocía el certamen.

Belén sospecha de su "encantador" grupo de Física del curso pasado. Sospecha también que el motivo de su nominación está en su talento para "contaxiarlles a paixón" por la ciencia y su querencia por el laboratorio. "Este curso non temos cabida física e teremos que recorrer ás ferramentas TIC, ás aulas virtuais... Será un ano diferente".

Más allá de las limitaciones de espacio, Gosende sufre otras barreras como las mascarillas y la distancia a la hora de comunicarse con sus alumnos. "É dificil, non lles vexo as caras, non nos escoitamos ben...". Todo un reto que seguirá la línea del tercer trimestre del año pasado, "no que tivemos que despregar todas as nosas habilidades para superar o curso, esa si que foi unha odisea. Agora é menos caótico".

A la espera de saber si estará entre los diez finalistas, confiesa, "para min o premio xa está outorgado polo feito de que foran os alumnos os que me nominaran".

Candidatos gallegos a los IV Premios Educa Abanca

Educación Infantil

Diego Ricón Herbello. CEIP Manuel Padín Truiteiro (Arcade).

Verónica Emilia González. EEI do Rial (Santiago).

Nuria González Díaz. EEI San Bartolomeu (Pravio-Cambre).



Educación Primaria

María Carmen Quinteiro Moreno. CEIP A Xunqueira 1 (Pontevedra).

Jessica Rodríguez Piñeiro. CEP Pedro Caselles Beltrán (Tomiño).

Coloma Campos Romero. CEIP A Canicouva (Vigo).

Alicia Tojeiro Ríos. CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal (Oleiros).

Ana Belén Vázquez Torrado. CPI Cernadas de Castro (Lousame).

José Carlos González Fernández. CEIP Carlos Casares (Xinzo de Limia).



Eso y Bachillerato

María Belén Gosende Bragaña. IES Aquis Celenis (Caldas de Reis).

Miguel Abraira Pérez. IES San Paio (Tui).

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/profesores-pontevedreses-lista-mejores-docentes-espana/202010010009441106036.html