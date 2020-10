Un programa europeo para crear una red del Camino

La Diputación de Pontevedra, presidió ayer la Mesa Provincial do Camiño en la que participó la directora de la Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro, y los representantes de diecisiete concellos de la provincia. Entre ellos se encontraban los alcaldes de Silleda, A Estrada y Dozón y una concejala de Lalín. Estuvieron representados además los concellos de Redondela, O Porriño, A Guarda, Baiona, Portas, Pontevedra, Vigo, Mos, Nigrán, Barro, Tui, Caldas y Valga, así como la Asociación de Amigos do Camiño Portugués, con la participación del presidente del colectivo, Celestino Lores.

Trasladó a los asistentes en este encuentro, celebrado de forma telemática, el apoyo de la Diputación al Camino como «elemento fundamental de atracción de visitantes».

Les hizo llegar «unha mensaxe de optimismo» y mostró su confianza en que «concellos e sector debemos converter esta pandemia nunha oportunidade, apostando pola innovación, calidade e pola sostentabilidade, máis se cabe ante o horizonte que temos por diante os vindeiros meses, no que máis importante que as cifras son os resultados». Y ensalzó «o esforzo do mundo local frente á covid e implantar accións tendo en conta un marco de actuación diferente».

La Diputación participará en un programa europeo dotado con 2,5 millones de euros de presupuesto, encaminado a la creación de una red transfronteriza de los Caminos del Oeste Peninsular en el que participan las diputaciones de Badajoz, Cáceres, Huelva, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Zamora. A ellos se suman el INORDE, la Cámara Municipal de Barcelos, Turismo de Alentejo y la Junta de Extremadura.

En el marco de esta iniciativa, la Diputación pontevedresa organizará una exposición itinerante que recorrerá España y Portugal y que irá acompañada de conferencias y de una actividad lúdica dirigida al público infantil. Silva anunció que está ya contratado el Plan Estratéxico de Turismo 2021-2023, en el que el Camino tendrá un papel muy relevante y desgranó las actuaciones de desbroce y de seguridad viaria peatonal ya desarrolladas por las vías provinciales por las que discurre la ruta xacobea y las actividades culturales que tuvieron lugar en los últimos meses junto con los recursos destinados a la mejora del patrimonio.

La directora de la Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro, explicó algunas de las actuaciones impulsadas a través del Plan Director de la Xunta, del Plan de Conservación y del de Albergues, así como las actuaciones llevadas a cabo en los años 2012, 2019 y 2020. Anunció que en noviembre la Xunta presentará la reformulación del Xacobeo en la que se apostará por propuestas culturales vinculadas a espacios abiertos, más locales y centradas en el digital o en formatos híbridos. Silva destacó el clima de «enorme cordialidade, coordinación, suma de sinerxias e colaboración».