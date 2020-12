Barro: El rostro más solidario de la hostelería

Una tapería de Barro ofrece comida gratis a familias sin recursos

«Se algún veciño do concello de Barro tivera a real necesidade dun prato de comida para a súa familia, en especial con nenos, pode comunicarnos con un día de antelación o pedido. Non dubide en pedir sen custo algún».

Cuando Seli Martínez publicó este mensaje en el perfil de Facebook de la tapería que regenta lo hizo pensando en los vecinos que perdieron su trabajo como consecuencia de la pandemia, en aquellas familias con hijos y con dificultades para llegar a fin de mes, y en que si él se viera en esa situación le gustaría que alguien le ofreciera su ayuda.

Este hostelero del municipio de Barro representa la cara más solidaria de un sector que atraviesa sus horas más bajas debido al cierre decretado por la Xunta y que, sin embargo, no ha dudado ni un segundo en ofrecer comida gratis a aquellas personas que están viviendo un momento difícil.

«Nesta zona hai moita xente que se quedou desempregada, con meniños, confinados ou sen posibilidade de desprazarse e que realmente teñen moita necesidade, por iso decidín ofrecer a miña axuda desta maneira, porque non me custa nada darlle un prato de comida a quen o necesita», cuenta Seli Martínez.

En cuanto publicó el anuncio en la página de Facebook de su local, este empezó a compartirse a través de la red social y a pesar de alcanzar un gran número de visualizaciones, lo cierto es que son muy pocas las personas que se han acercado hasta el Furancho Eira de Arriba para solicitar un menú gratis.

Seli Martínez sabe a ciencia cierta que en Barro hay personas pasándolo mal, es por esto no cesó en su empeño de ayudar a sus vecinos y decidió ponerse en contacto con el departamento de Servizo Sociais municipal. «Falei co asistente social do Concello para explicarlle esta proposta e que souberan que podían contar comigo, e ao pouco tempo devolvéronme a chamada porque había tres ou catro familias que necesitaban para comer», comenta el hostelero.

La solidaridad de Martínez no solo se reduce al hecho de preparar la comida para llevar a estas familias, sino que incluso se ha ofrecido a desplazarse hasta sus domicilios para hacérsela llegar, siendo consciente de que muchos no disponen de vehículo propio para ir a recogerla.

En cuanto al menú, en este establecimiento de Barro procuran preparar para estos casos desde lentejas y callos hasta arroz con gambas, entre otros.

«A cousa está mal»

Por otra parte, cuando se le pregunta a Seli Martínez por cómo está llevando la situación del cierre de su local y las restricciones de movilidad, la pasión con la que habla desaparece y confiesa que «a cousa está mal». Este hostelero explica que gran parte de su clientela habitual está confinada en sus respectivos municipios y que aunque sí que es cierto que continúan visitándolo algunas personas de Pontevedra para recoger comida, «non é o mesmo».

En este sentido, Martínez indica que «aquí notamos moito a ubicación do local, porque se xa na cidade a hostalaría o está pasando mal, canto máis os que temos o bar ou restaurante nos concellos da comarca, onde non hai tanto tránsito».

A pesar de esto, Martínez prefiere quedarse con lo positivo y es que su iniciativa ya ha propiciado que otros profesionales también vena más solidaria. Así, el propietario de Furancho Eira de Arriba hace referencia a que algunas personas ya lo han llamado para prestarle ayuda, como es el caso del panadero habitual que le sirve: «Ofreceuse para facer bocadillos sen dubidalo», apunta Martínez, quien no deja de insistir y recalcar que aquel que lo necesite puede llamar a la puerta de su local.

