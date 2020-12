Cabalgata de Reis en Barro o 5 de Xaneiro de 2021

Os Reís Magos visitarán Barro o próximo día 5.Como este ano non se pode facer a cabalgata e a festa habitual, recorrerán eles mesmos todas as parroquias en carruaxes.Ao ir en cabalos, o percorrido terá que ser curto, polo que é importante que esteades atent@s ao itinerario que se vai publicar nos vindeiros días para poder velos no lugar máis cercano ás vosas casas.