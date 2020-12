Los alcaldes ruegan prudencia para frenar la tercera ola

Advierten de que en muchos concellos la situación es "mala" y de que la solución a la pandemia es todavía una carrera de fondo con trágicas consecuencias: "Está morrendo xente que non tiña por que morrer", dice Lores

Prudencia y responsabilidad elevada a la máxima potencia. Es lo que recetan los alcaldes del área sanitaria para que la Navidad no haga que la tercera ola del covid, que ya se presenta como inevitable, pase a los anales de la historia como la más mortífera. La recomendación es compartida tanto por los lideran municipios con niveles altos de riesgo de contagio como por los que capitanean ayuntamientos con incidencia más baja. Ninguna campaña cosechó antes este grado de consenso.

Bueu es el ayuntamiento del área que ha sido objeto del mayor endurecimiento de las restricciones, ya que en la madrugada de este jueves ha pasado de estar con las restricciones básicas a las máximas. Por eso no es de extrañar que su alcalde, Félix Juncal, apele "máis que nunca á responsabilidade colectiva e individual", con el fin último de que "se reverta a curva de contaxios e volvamos a unha situación de certa normalidade", como sucedía "hai unhas semanas".

El alcalde de A Illa de Arousa, Carlos Iglesias, también verá este jueves cómo su municipio es objeto de un refuerzo de las limitaciones, que han pasado de ser las básicas a las de grado medio alto. Y a su juicio son medidas más que acertadas, ya que los casos nuevos se han incrementado "moitísimo nas dúas últimas semanas" y la "situación é moi mala". "Imos acatar o que haxa que acatar. O fin é reducir o número de contaxios e a incidencia no concello", añadió.

El caso de Barro representa una tendencia radicalmente opuesta, pues es de los últimos que se ha incorporado al grupo de los concellos con las restricciones básicas. Su alcalde, José Manuel Abraldes, esgrime una "valoración positiva" del alivio, "pois quere dicir que hai poucos casos no concello", además de "permitir certa mobilidade e que veñan outras persoas a consumir e ó comercio". Aun así, insiste en que "isto ten que ser con moita precaución".

En el resto de ayuntamientos no están previstos cambios en las restricciones hasta, al menos, el viernes, cuando tendrá lugar la reunión del subcomité clínico. No obstante, la mayoría de los regidores abogan por no bajar la guardia y por reflexionar a conciencia el modo de actuar en las próximas fechas. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, insiste en que "temos que ser conscientes de que está habendo moitos mortos e está morrendo xente que non tiña por que morrer, un drama para as familias". Según advierte, "mentres non haxa unha vacina efectiva con elevadas porcentaxes de inmunizados", la población podrá seguir extendiendo el virus, por lo que reclama prudencia. "O Concello está preocupado porque as cifras non melloran", añade.

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, también incide en que "o virus ten unha enorme capacidade de transmisión" que exige "continuar coa máxima disciplina", mientras el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, recuerda que "por desgracia, después de nueve meses el covid sigue entre nosotros". Por eso exige "prudencia" e insta a sus conciudadanos a que sigan haciendo las compras en Vilagarcía pese a la posibilidad de que se levanten los cierres perimetrales. "Significa colaborar con nuestra economía, que es otra forma de cuidarnos", explica.

El regidor de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, subraya que "un brote pode xurdir en calquera momento", lo que le lleva a pedir a todos los vecinos "que extremen as precaucións". Y su homólogo en Sanxenxo, Telmo Martín, señala que "a prioridade nestes momentos é a saúde e, polo tanto, reducir os casos". Sanxenxo lleva mes y medio con unas cifras muy altas, por lo que su alcalde urge "ser riguroso no cumprimento das medidas sanitarias, especialmente nos vindeiros días, coincidindo coas festas de Nadal (...). Que ninguén se leve a equívocos porque, a pesar da baixada, os datos seguen a ser moi malos".

La alcaldesa de Forcarei, Verónica Pichel, manifiesta que esta segunda ola "estamos a pasala en permanente tensión pola delicada situación no noso contorno, de moitos dos nosos concellos veciños, en alerta laranxa ou vermella durante moitas semanas". Por suerte, en su municipio la incidencia del covid ha sido menor, pero aún así la regidora suplica "moito coidado e atención. Estamos conseguindo que a vida continúe coas menos restricións posibles, pero o risco que temos é altísimo", alerta.

Manuel Campos, alcalde de Cuntis, tiene la suerte de poder decir que su concello está "con muy pocos casos", en una "situación tranquila". No obstante, muestra sus "dudas sobre lo que aún puede pasar" y recuerda que "nadie sabe como parar los contagios". Por eso apela a la responsabilidad colectiva. "Hay que hacer caso a lo que dice el ministerio, usar mascarilla y guardar las distancias", concluye.

Recomendaciones y peticiones de los regidores

Carlos Iglesias. A Illa de Arousa

"Ademais dun chamamento á responsabilidade, tamén o facemos á paciencia. As datas de Nadal apuntan mal»

Félix Juncal. Alcalde de Bueu

"A cidadanía debe seguir cumprindo coas medidas de seguridade e hixiene establecidas polas autoridades sanitarias".

J. M. Abraldes. Barro

"Voulle seguir pedindo á xente que se mova só para o imprescindible. Sexamos prudentes porque as cousas poden cambiar".

M. A. F. Lores. Pontevedra

"Debemos protexer aos nosos seres máis queridos e máis débiles. Polo tanto, no Nadal moito ánimo e respecto polas medidas".

María Ramallo. Marín

"Non podemos tirar agora todo pola borda. Precisamos ser cautos, sen relaxar as indicacións dentro dos domicilios".

Alberto Varela. Vilagarcía

"La vacunación tardará meses en ser efectiva, por eso cuiden hoy de los suyos para poder celebrarlo con todos ellos mañana".

Andrés Díaz. Ponte Caldelas

"Unha terceira ola que vai depender da responsabilidade de todos e do inicio da vacinación".

Telmo Marín. Sanxenxo

"Non sería perdoable que pola irresponsabilidade duns poucos sigamos a poñer entre as cordas a sáude".

Verónica Pichel. Forcarei

"Ás veciñas e veciños de Forcarei só podo dicirlles que non baixen a garda e insistir nesa palabra: responsabilidade".

Manuel Campos. Cuntis

"Hay que tener cuidado cuando realizamos actividades colectivas o salimos a tomar algo, que es donde está el peligro".

