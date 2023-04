DEPUTADOS NACIONAIS DO PP REÚNENSE EN MADRID COS VECIÑOS DE BARRO EN RISCO DE DESAFIUZAMENTO POLAS XESTIONS DE EDUARDO RUADAS

29, marzo, 2023. Os deputados nacionais do PP de Pontevedra, Juan Constenla e Javier Bas, xunto a vicepresidenta 2ª do Congreso, Ana Pastor e a voceira de vivenda do grupo popular, Ana Zurita Expósito, reuníronse esta mañá en Madrid cos veciños de Barro en risco de desafiuzamento para interesarse pola súa situación, e comprometéronse a facer un seguimento do proceso.





Constenla sinala que "entendemos perfectamente a situación preocupante que están atravesando, están en risco os seus fogares, os seus proxectos de vida e, como mínimo, merecen ser escoitados e intentar ofrecerlles todo o apoio".