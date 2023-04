La Xunta pone condiciones para trasladar sus instalaciones de la Xunqueira de Alba

photo_camera Imagen que presentaban este jueves las obras de derribo del Parque de Maquinaria de la Deputación, que ya están muy avanzadas. RAFA FARIÑA

La Deputación y el Concello habían planteado cederle un terreno en el parque empresarial de Barro para reubicar sus infraestructuras, pero el Gobierno gallego no considera la propuesta suficientemente formal ▶ Señala que sería necesario firmar un convenio que incluya no solo una parcela adecuada, sino también que garantice la financiación para materializar el traslado

La Deputación ya casi ha borrado del mapa las instalaciones del Parque Provincial de Maquinaria, que se están demoliendo con el objetivo de renaturalizar ese espacio que en su día fue ocupado en la Xunqueira de Alba. El siguiente paso será hacer lo mismo con la Imprenta Provincial. Y sumando ambas superficies se recuperarán 17.640 metros cuadrados que pasarán a ser un bosque con árboles autóctonos y zonas de ocio.

Aun así, en ese entorno natural todavía quedan 171.000 metros cuadrados ocupados por diferentes infraestructuras de la Xunta de Galicia y del Gobierno central, concretamente, el Centro de Conservación de Estradas de la Axencia Galega de Infraestruturas, el Parque Móvil estatal, el Centro de Exámenes de la DGT y el Servicio Provincial de Costas.

El Concello de Pontevedra y la Deputación ya ofrecieron al Gobierno gallego cederle un terreno en el parque empresarial de Barro-Meis para trasladar allí las instalaciones de la Xunta. En concreto, le ofrecieron una parcela de unos 4.000 metros urbanizados y con suministro de agua en el polígono industrial que promueve la propia Deputación en Barro, pero de momento no han obtenido ninguna respuesta al respecto.

Este jueves, a preguntas de este periódico, la Consellería de Infraestruturas señaló que no considera que la propuesta que se le hizo sea lo suficientemente formal, pues "para o traslado do Centro de Conservación de Estradas que ten a Axencia Galega de Infraestruturas na Xunqueira de Alba é necesario que se asine un convenio no que, ademais de garantir o emprazamento axeitado, se garanta o financiamento necesario para materializar ese traslado" y añadió que "non existe, polo momento, ningunha proposta de convenio desde a Deputación de Pontevedra".

