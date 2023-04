El Seprona remitirá un informe de los petroglifos localizados en la zona afectada por los eólicos en Amil, Moraña

El alcalde de Moraña , el popular José Cela, el arqueólogo de la empresa que ejecuta en Amil el parque eólico Acibal, uno de los tres proyectados en este entorno, y agentes del Seprona de la Guardia Civil analizaron algunos puntos donde se sospecha podría haber petroglifos no catalogados. En este punto, el regidor municipal reconoció que se han localizado numerosos grabados susceptibles de ser registrados como rupestres, mientras que otros se ubican en áreas fuera de la zona de afección de las obras del parque eólico.De este modo, y además del informe del arqueólogo de la empresa concesionaria, el instituto armado tiene previsto elaborar el suyo propio que remitirá a Patrimonio. Este servicio tendrá que «determinar se son ou non petróglifos para incorporalos ao catálogo (...). Algúns xa determinaron que non eran».Tras remarcar que en la visita de este martes no se tuvo que precintar ninguna parcela de terreno, José Cela recordó que «houbo xa dúas zonas onde se pararon os traballos á espera do informe de Patrimonio». Se trata, según insistió, de áreas «onde xa se determinou que non se vai tocar nada» hasta que se pronuncie oficialmente este servicio autonómico dependiente de la Consellería de Cultura https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2023/04/12/seprona-remitira-informe-petroglifos-localizados-zona-afectada-eolicos/0003_202304P12C6992.htm