José Ogando: «La Pontevedrada es una causa bonita y me dejarán hacerla en bici por la amputación de mi pie»

José Ogando Cerdeira, en su casa de A Lama, con su bicicleta J.O.

Este vecino del municipio pontevedrés de A Lama sufrió un grave accidente laboral hace 29 años

Desde hace 29 años, José Ogando Cerdeira vive sin el pie derecho y con un problema en la cadera. Son las graves secuelas que le dejó un accidente laboral que sufrió cuando se cayó desde un andamio situado en un tercer piso. Como cuenta este vecino del municipio pontevedrés de A Lama aquello le cambió la vida y «no son cosas bonitas de recordar». No fue fácil sobreponerse a aquel accidente cuando tenía 23 años y un hijo recién nacido. Le costó cuatro años recuperarse y adaptarse a su nueva vida «con una bola en un pie, y con las agujas y tornillos que me pusieron». Pasó seis operaciones y tuvo que cambiar de trabajo. Dejó la construcción y hoy es el encargado en una empresa de limpieza. Antes del accidente le gustaba el deporte, jugaba al fútbol, corría y andaba mucho. Ahora lo suple encima de la bicicleta porque ahí su cuerpo sufre menos. Con esa fijación que tiene en la extremidad derecha debido a la amputación por el accidente, hizo parte de dos Pontevedradas, la marcha nocturna entre Pontevedra y Santiago para fomentar la donación de órganos y de sangre. José puede caminar, pero no completar los 67 kilómetros del Camino de Santiago.

«Yo andando nunca llegaría con el pie así porque se me inflama la pierna. La primera vez planté en San Amaro, antes de llegar a Barro, y la segunda vez paré en A Barosa. Idea y vuelta, claro», explica José, al que muchos llaman Ogando por su primer apellido. Este año se puso en contacto con la asociación Asampo, que organiza la Pontevedrada, para pedirles si en esta ocasión podía hacer la andaina en su bici de montaña eléctrica. Cuenta que la primera respuesta de Luci fue que no podía ser porque la marcha es a pie y porque podía sentar un precedente. No obstante, tras conocer la amputación del pie de José desde la organización le devolvieron la llamada y le dijeron que era posible. «Me pareció bien que no me dejaran ir en bici porque son las normas y lo entendí perfectamente. Luego me llamaron y fue una alegría, la verdad. A mí me gusta colaborar con estas causas bonitas y soy donante de órganos. Me quedé sorprendido y fueron muy amables», subraya. Así que José estará el próximo 29 de abril en la salida de la Pontevedrada 2023. «Incluso me dijeron que si no quería ir solo que podía ir con más gente o que a ver si conseguían ellos a dos o tres personas para que acompañaran. Ya les dije que no hace falta porque yo ando mucho en bici. Ahora engordé, pero pedaleo mucho y la idea es hacer Pontevedra-Santiago».

El accidente que le cambió la vida cuando era un chaval le hizo empatizar más con las causas solidarias. Además de la Pontevedrada también participó en las 700 Camisetas contra la Leucemia. «Aquella caída me cambió la vida al 100 % y no son cosas bonitas de recordar, pero mi mujer me anima a estar activo y a hacer deporte». La cadera no se la llegó a romper, pero sí la dislocó. Funciona con esas molestias y con esa fijación en el tobillo. Pero es feliz y quiere aportar su granito de arena a causas bonitas, como él dice, como es esta marea roja de la Pontevedrada. «Me dejarán hacerla en bici por la amputación de mi pie y estoy contento».





https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2023/04/18/jose-ogando/00031681823932383932384.htm