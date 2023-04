O PP DE BARRO APOIOU ONTE A FESTA DO COSTILLAR AO ESPETO ORGANIZADA POLA ASOCIACION CULTURAL A VERBENA DE BARRO E ACUDIU ACOMPAÑADO DA DIRECTORA XERAL DE XUVENTUDE DA XUNTA, CRISTINA PICHEL.

O candidato do PP Eduardo Ruadas, acodiu onte á Festa do Costillar ao Espeto celebrada no Pazo da Crega, acompañado do Presidente e Secretario de Novas Xeracións de Barro, Victor Oubiña e José Manuel Formoso. Xunto a eles sumouse a Directora Xeral de Xuventude da Xunta, Cristina Pichel.





En palabras do candidato, Eduardo Ruadas, o PP de Barro incorpora no seu programa electoral para o 28 de Maio “un compromiso coas asociacións culturais para o desenrolo das festas parroquiais, eventos e xornadas no noso Concello”.





Eduardo Ruadas quere alabar o gran traballo que tódalas asociacións do noso concello fan a prol da cultura, da xuventude e do turismo, e sinala que “o PP de Barro sempre estará ao carón dos que queren traballar polos veciños dende calquera responsabilidade social e cultural”.