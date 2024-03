Controversia en el juicio por el crimen de Jéssica en Barro: el fiscal denuncia el falso testimonio de la madre y la hermana del acusado

José Eirín, a su llegada a la Audiencia Provincial © Mónica Patxot Alejandro Pazos, fiscal © Mónica Patxot Miguel Seijo, magistrado presidente del tribunal © Mónica Patxot Celestino Barros (abogado defensor), Luciano Prado (abogado de la acusación) y Alejandro Pazos (fiscal) © Mónica Patxot Vecinos de Verducido piden "Xustiza para Jéssica' a las puertas de la Audiencia © Mónica Patxot

Tercera jornada de juicio con jurado por el crimen machista de Jéssica Méndez en Barro, marcada por la controversia. Durante la sesión matutina, el fiscal del caso, Alejandro Pazos, pidió en dos ocasiones al tribunal que dedujese testimonio por el contenido de la declaración de la madre y la hermana del acusado, que considera que dieron falso testimonio.

El magistrado que preside el tribunal, Miguel Seijo, rechazó ambas peticiones del fiscal, pero, al término de la sesión de la mañana, le recordó que, aunque él no haya optado por deducir este falso testimonio, sí tienen la opción todas las partes de presentar denuncia. "Si hay falso testimonio, pueden presentar denuncia", les indicó, recordando al fiscal que él lo tiene aún más fácil que el resto de las partes

Rematada la sesión, el fiscal confirmó que sí que estudiará presentar una denuncia o una querella, que se presentaría al término del juicio.

El fiscal considera que ambas testigos pudieron mentir y, por lo tanto, incumplir su juramento de decir la verdad, al afirmar que el día del accidente en el que el acusado empotró su coche contra el de la fallecida en Porráns no hablaron con ningún familiar de la víctima. Sin embargo, una testigo que declaró en la tercera sesión del juicio asegura que sí escuchó una conversación.

Esta testigo, una de las primeras en llegar al lugar del accidente, no conocía ni al acusado, José Carlos Eirín, ni a la víctima, Jéssica Méndez, pero estuvo allí un tiempo y relató en el juicio que vio cómo llegaba el hermano de Jéssica, "muy nervioso" al saber la gravedad del siniestro, y preguntó: "¿quién fue? ¿quién le hizo eso a mi hermana".

Luego, habló con la madre del acusado y, según esta testigo, "le dijo: no te pongas así, que mañana tu hermana está bailando con una pierna sola". La madre y la hermana niegan esa conversación.

Esta testigo relató que socorrió al acusado, que estaba todavía sentado en el coche, y "por inercia, lo saqué a él para fuera". Le preguntó si le dolía algo y le dijo "no, estoy bien". Además, le preguntaron qué había pasado y "dixo que ni se quedó dormido ni se mareó ni nada". Sin embargo, su defensa asegura que se desorientó y no vio al coche contrario.

Según esta mujer, luego se quedó apoyado en su coche, de pie, "observando" y "como si no hubiese sucedido nada". Su ex pareja, que la acompañaba, había dicho durante la fase de instrucción de la causa que vio a José Carlos Eirín "en shock", pero en el juicio no mantiene esta afirmación y justificó que pudo decirlo porque "me confundí yo por nerviosismo", pero que "para nada" vio al acusado alterado ni tampoco dormido, sus respuesta eran "claras y rápidas".

Otro testigo que se paró a ayudar, sin embargo, lo vio "perdido, deambulando" y también "como si estuviese desorientado por el impacto".

Una de estas mujeres que pararon a ayudar tras el accidente también indicó que le preguntó al acusado qué había pasado y él le "insinuó" una imprudencia de la víctima, que su vehículo se le había cruzado en su trayectoria. Así, le explicó: "no sé, fue todo muy rápido, pero creo que se me metió".

A varias personas que se pararon a ayudar les llamó la atención que estuvieron un rato buscando en el coche de Jéssica si tenía móvil o si había algún dato que les permitiese avisar a sus familiares, hasta que encontraron una factura, llamaron al taller y el mecánico avisó a su padre. Sin embargo, el acusado, no dijo nada. Cuando se enteraron de que eran vecinos, se sorprendieron.

"Yo me quedé... entonces, ¿este hombre conoce a la chica, estamos intentando localizarla y no dice nada? Pudo decir: intento llamar a la familia", señaló una chica, convencida de que el acusado escucho todos estos intentos de localizar a los familiares. Otra explicó: "me quedé impactada, porque se alejó del coche, se mantuvo al margen y en ningún momento dijo que la conocía".

Por la sala también pasaron vecinas de la zona que desconocían este supuesto acoso del acusado a la víctima, si bien tres de ellas sí explicaron que era habitual verle a él paseando hasta la casa de ella y, al llegar, dar la vuelta. "Iba andando, llegaba, giraba y volvía", explicó una, que estaba convencida de que, en realidad, "vigilaba a la hermana" y no a Jéssica.

En cuanto a la madre y la hermana del acusado, señalaron que no tenían constancia del supuesto acoso que su hermano ejercía sobre Jéssica y que "hacía tiempo" ambas familias, la de ellas y la de la fallecida, tenían más relación, pero no en el momento de los hechos, con la que tenían relación "como vecinos" pues ambas casas estaban a escasos metros. La relación se enfrió, pero aseguró que no hubo ningún problema como desencadenante. "No tuvimos nada", aseguró la hermana.

La hermana, además, relató un enfrentamiento que hubo entre el acusado y el novio de la fallecida, Ismael. Este chico relató en el juicio que se acercó a la ambulancia en la que estaban atendiendo al hoy acusado. "No se me olvida más en la vida. Lo primero que hice, fue abrir la puerta de la ambulancia y lo que hizo fue reírse de mí en mi cara. Lo sacaron de allí riéndose"..

La versión del acusado sobre este encuentro no se conoce, pues se acogió a su derecho a no declarar, pero su hermana relata algo diferente. Dice que "él estaba sentado en la ambulancia, él no se metió con nadie" y, cuando llegó el novio de la fallecida, "le dijo: a ti te voy a matar yo". Luego, los agentes de la Guardia Civil quisieron pedirle el DNI y "no quería dárselo".

https://pontevedraviva.com/xeral/102570/controversia-en-el-juicio-por-el-crimen-de-jessica-en-barro-el-fiscal-denuncia-el-falso-testimonio-de-la-madre-y-la-hermana-del-acusado/