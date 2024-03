El jurado declara a José Eirín culpable del asesinato con alevosía y agravante de género de Jéssica Méndez

José Eirín, acusado del crimen de Jéssica Méndez © Mónica Patxot Miguel Seijo, magistrado presidente del tribunal © Mónica Patxot José Eirín, acusado del crimen de Jéssica Méndez © Mónica Patxot Alejandro Pazos, fiscal © Mónica Patxot

José Eirín es culpable del asesinato con alevosía y agravante de género de Jéssica Méndez en Barro el 17 de marzo de 2022. Así lo ha decidido el jurado que desde el lunes 11 de marzo juzgó al acusado en la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Por unanimidad, los miembros del jurado declararon probado que el acusado es culpable de "dar muerte intencionada" a Jéssica y de hacerlo "eliminando cualquier posibilidad de reacción defensiva por su parte”, algo que, traducido a términos jurídicos, significa que es culpable de un delito de asesinato con alevosia.

También de forma unánime concluyeron que el crimen fue un feminicidio, pues consideran que sí acusado la mató por la "indiferencia" de la fallecida hacia el acusado y por venir tal indiferencia de una mujer. Esto eso, en términos jurídicos, implica que existe la circunstancia agravante de motivos de género.

Todas las decisiones del jurado fueron unánimes excepto el relato exacto de los hechos, que se aprobó por mayoría de siete a dos.

Consideran probado que a las 9.25 horas del 17 de marzo de 2022 el acusado circulaba por la N-550 en Barro y, actuando "con el propósito de acabar con la vida" de Jéssica Méndez, "dirigió intencionadamente el vehículo" Seat Toledo que conducía "contra" el turismo Seat Ibiza de la fallecida, que estaba detenida esperando para incorporarse a la via desde una carretera secundaria.

Según este relato de hechos probados, impactó con la zona centro-lateral izquierda del vehículo de Jéssica a aproximadamente 80 kilómetros por hora. Ya de forma unánime, concluyeron que le causó lesiones "muy graves que determinaron su muerte".

El jurado se mostró contrario al indulto total o parcial del acusado o la suspensión de la pena, una decision que fue unánime.

El magistrado presidente del tribunal, Miguel Seijo, dictará ahora sentencia conforme a este veredicto. Una vez que el jurado leyó su decisión, el fiscal Alejandro Pazos pidió que Eirín sea condenado a 24 años de prisión.

Las dos acusaciones, por su parte, se sumaron a la petición del fiscal. Los abogados de los padres y de la pareja de Jéssica, Manuel Franco y Celestino Prado, piden para el acusado 22 y 23 años, respectivamente.

El abogado defensor de Eirin no dijo en sala su peticion de pena y protestó porque considera que el tribunal "no ha indicado ninguno de los motivos en los que basa su veredicto" y "no ha motivado de forma alguna esas conclusiones". A su juicio, el acta del jurado "debería ser devuelta" por la "falta de motivación". Sin embargo, el magistrado le aseguró que el acta si incluye esa motivación, pero no se ha leido.

El jurado deliberó alrededor de doce horas, nueve durante la jornada del lunes y otras tres este martes, tras parar para descansar durante la noche, ya incomunicados, y retomar a las 9.00 horas de la mañana.

Sobre las 13.30 horas, leyeron el veredicto en audiencia pública con la presencia de un grupo de vecinos de Verducido (Pontevedra), donde viven los padres de la fallecida. Estos ciudadanos se concentraron a las puertas de la Audiencia Provincial pidiendo 'Xustiza para Jéssica' a diario desde el pasado lunes y asistieron a prácticamente todas las sesiones.

Una vez terminada la lectura del veredicto, el acusado abandonó la Audiencia custodiado por la Policía Nacional y, a la salida, estos vecinos le gritaron "asesino".





