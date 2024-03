«Despertar», la nueva propuesta de Luz Prado para Camariñas: «Solo gasté un carrete de hilo»

MONICA IRAGO

La diseñadora, con taller en Vilagarcía, participa en ReEncaixarme, y tuvo que reutilizar tejidos y encajes de colecciones pasadas

A finales de mes se celebra una nueva edición de la Mostra do Encaixe de Camariñas. En ella participará, de nuevo, la diseñadora Luz Prado. En esta ocasión, acude a la cita con el encaje para presentar «Despertar». «Es la colección más barata que he hecho nunca; solo he gastado un carrete de hilo», dice. Quizás exagere un poco, ¿O no? Ha sido llamada a participar en ReEncaixame, un convite a creadores y creadoras que participasen en el concurso de jóvenes diseñadores en alguna de las 29 ediciones ya celebradas. Lo que tienen que hacer es reinterpretar una colección no actual reutilizando tanto los tejidos como el encaje, lo que lanza un mensaje claro acerca de la calidad de este.

Luz Prado asumió el reto con entusiasmo. El impacto que la industria de la moda tiene en el medio ambiente es un asunto en el que lleva pensando mucho tiempo y por eso ya en su anterior colección para el certamen, «Ardora», tiró del encaje que había utilizado dos años antes en su primera incursión en el universo de Camariñas, entonces con «Ascalapta».

«Despertar» supone, en realidad, una fusión de las dos colecciones anteriores presentadas por Luz Prado en el certamen. «Ascalapta está realizada en polipiel que al igual que el yute es un material sostenible y frena el sacrificio de animales. Por su lado, Ardora está realizada con la reutilización del encaje de Camariñas que decoraba ya la colección anterior y está confeccionada en tejido piqué (algodón). Despertar conservará las piedras de Swaroski, ya que esta firma actualizó su estrategia de sostenibilidad y administración del agua»,dice.

La elección del nombre tampoco es casual. «Despertar, quiere además llamar la atención sobre el abuso que hacemos de la ropa low cost», dice. No hay que olvidar, señala, que «la industria textil es la segunda más contaminante» y corregir esa deriva depende de las empresas, sí, pero « también está en manos del consumidor reducir el impacto».

