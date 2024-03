Gritos de "asesino" y "culpable" y "satisfacción" entre los vecinos de Jéssica: "Fíxose xustiza"

Tensión en la Audiencia a la salida de José Eirín © Mónica Patxot Vecinos de Verducido piden "Xustiza para Jéssica' a las puertas de la Audiencia © Mónica Patxot

Los vecinos de la parroquia pontevedresa de Verducido se mostraron este martes satisfechos con el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado que juzgó el crimen de Jéssica Méndez en Barro y atribuye a José Carlos Eirín un delito de asesinato con alevosía y agravante de género. "Se hizo justicia", gritaron a las puertas de la Audiencia Provincial de Pontevedra coincidiendo con la salida del acusado.

Este grupo de ciudadanos se ha manifestado a diario a las puertas de la Audiencia desde el inicio del juicio el lunes 11 con la pancarta "Xustiza para Jéssica" y, cada jornada, gritaron "asesino" al acusado. Este martes, volvieron a hacerlo tras la lectura del veredicto. "Asesino", "culpable" y "Fíxose xustiza" fueron sus gritos reiterados.

En el exterior de la Audiencia se vivieron momentos de tensión y muchas lágrimas. A continuación, en nombre de los vecinos, habló Juan Tilve, que explicó que "algo más satisfechos estamos" y reconoció que ahora tendrán que "conformarse" con la pena que decida poner el magistrado.

Este vecino indicó que "estamos representando a la familia que no puede estar aquí" y al menos podrán darle "esa satisfacción para a familia".

Lamentó que "con todo esto, a Jéssica no nos la van a devolver" y "él, con el tiempo, seguirá ahí" y se mostró convencido de que hay que cambiar la "dichosa justicia" ante los asesinatos de niños o de mujeres. "Basta ya. La Justicia tenía que cambiar y actuar como hay que actuar".

Esta satisfacción no es tal por parte del abogado defensor, Celestino Barros, que considera que fue "un juicio condicionado durante distintas partes del proceso" y que, como letrado defensor, no pudo hacer su trabajo, pues "no pudo hacer preguntas sobre las fotografías" que sí pudieron hacer otras partes y no pudo tampoco leer los mensajes de texto extraídos del teléfono de Jéssica.

Además, explicó que su defendido prestó declaración ante la Guardia Civil y en la fase de instrucción, pero no durante este juicio porque "a todo lo que él decía no se le daba ningún crédito".

"A pesar de todo eso, se le ha solicitado una condena por asesinato. Allá la conciencia de cada uno", concluyó este letrado.

