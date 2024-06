El Concello de Barro y colectivos vecinales alegan contra el parque eólico previsto en el monte Castrove

El Concello de Barro y varios colectivos vecinales vienen de anunciar que presentará alegaciones al proyecto del parque eólico previsto para lo monte Castrove.

El alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, le encargó a los distintos departamentos técnicos municipales el estudio de la declaración de impacto ambiental y de la solicitud de autorización administrativa previa enviadas por parte de la Dirección territorial de Economía e Industria de la Xunta de Galicia.

Este proyecto contempla la construcción de cuatro aerogeneradores de una altura de 200 metros cada uno y una línea de evacuación de alta tensión para transportar la energía eléctrica producida hasta la subestación del polígono de Outeda.

Alertan desde el Concello que esta línea de alta tensión produciría "un enorme impacto en la parroquia de Curro, afectando a distintos núcleos de población". Para evitar esas afecciones al vecindario, Abraldes convocará a los portavoces de todos los grupos políticos, con el objetivo de hacer un frente común y acordar el rechazo unánime contra esta línea de alta tensión propuesta en este proyecto.

También la Asociación Petón do Lobo y la Plataforma "Non ao Parque Eólico do Castrove" están sumando apoyos para presentar alegaciones entre el vecindario de Poio, Meis, Barro y Pontevedra.

Este jueves, 6 de junio, el proyecto del parque eólico del Castrove fue publicado en el DOG por lo que se inicia el plazo legal de alegaciones de 30 días naturales.

https://pontevedraviva.com/xeral/104755/concello-barro-colectivos-vecinales-alegan-contra-parque-eolico-monte-castrove/?lang=es