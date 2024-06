El nudo de A Barca soporta más tráfico que la Autovía do Salnés: 23.000 coches diarios

Cada día pasan, de media, 21.000 vehículos al día por la autovía do Salnés, una cifra que se dispara a los 36.600 en agosto, pero que cae a menos de 15.000 en enero; la carretera PO-308 a su paso por Poio soporta 16.200 coches diarios y llega a 20.000 en verano. Pero ninguno de estos dos viales es el más utilizado en Pontevedra dentro de la red de carreteras de la Xunta. Ese primer puesto en el ránking acaba de ser alcanzado por el nudo de A Barca, la confluencia a orillas del Lérez entre los territorios de Pontevedra y Poio por donde transitan cada jornada 23.579 automóviles, de los que casi 1.200 son camiones.

Así se pone de manifiesto en la memoria de tráfico de 2023 que acaba de publicar la Xunta, y donde recoge el uso de toda su red de carreteras autonómicas. El documento sitúa este tramo de la PO-531 entre el puente de A Barca y el nudo de Bomberos como el más utilizado de la provincia y el tercero de Galicia, por detrás de dos vías del entorno de la ciudad de A Coruña. La explicación parece sencilla. En ese punto a orillas del río confluyen dos de las carreteras autonómicas con más tráfico de Galicia, la PO-308, que enlaza Pontevedra con Sanxenxo, y la PO-531 entre la capital y Vilagarcía. A ellas hay que sumar buena parte del tráfico que sale de la ciudad por la calle Echegaray (con colas a diario pese a estar, teóricamente, limitada a servicios) y otros miles de coches que salen de la AP-9 o llegan al entorno del parque de Bomberos por la calle Domingo Fontán.

El análisis circulatorio de este tramo paralelo a A Caeira figura por vez primera, pormenorizado con este detalle, en la memoria anual de tráfico de la Xunta. Este documento señala que la PO-308 en Poio soporta algo menos de 16.200 vehículos diarios a lo largo de todo el año, mientras que la PO-531 suma en Curro (Barro) 18.100 vehículos, pero se dispara hasta los 21.300 en la zona de San Caetano. En todo caso, ninguna de estas cifras llega al nivel de saturación del nudo de A Barca, un lugar donde son habituales las retenciones.

El estudio de la Xunta, que en este caso no hace una distribución circulatoria por meses, si lo hace por días de la semana, y pone de manifiesto que son los viernes los peores para pasar por allí con una media esa jornada de casi 29.000 automóviles. De este modo, el entorno de A Barca soporta más tráfico que la autovía do Salnés, la segunda carretera autonómica que figura en el listado de tramos más utilizados. En su caso se llega de media a los 20.952 coches en el medidor de Meis, mientras que en Mosteiro son algunos menos, 20.718. Eso sí, en verano estas cifras se multiplican, con 36.571 a lo largo del mes de agosto. En cambio, entre noviembre y marzo no se llega a los 17.000 cada jornada.

La mayor parte del tráfico que circula por la autovía do Salnés entre Curro y Sanxenxo, abandona esta vía de alta capacidad en algunas de las salidas hacia O Salnés y Arousa y, sobre todo en Sanxenxo, puesto que el número de coches que continúa por el corredor de O Salnés hacia la playa de A Lanzada y O Grove disminuye de forma notable. Son apenas 12.500 en Portonovo y menos de 9.600 a partir de ese enlace hasta A Lanzada. Con estos datos, la Xunta mantiene en un cajón desde hace años la posibilidad de desdoblar ese corredor desde Sanxenxo hasta la playa (ahora de un carril en cada sentido) para igualarlo con la propia autovía. Aunque su uso en verano es absoluto, con retenciones y atascos prácticamente a diario en la época estival, de forma especial los fines de semana, la posibilidad de su ampliación a cuatro carriles parece muy lejana.

Otro vial autonómico que se analizan en este estudio es la PO-542, que discurre entre el nudo de O Pino y Bora, donde conecta con la carretera de Ourense. Pasan por ese trazado en la parroquia de Marcón una media de 10.812 diarios, el doble, por ejemplo, de los que transitan por la carretera hacia Ponte Caldelas o incluso por la PO-308 entre Portonovo y Montalvo.

Doce años desde que se completó la variante de Marín

La variante de Marín, que cuenta con 4,2 kilómetros que comunica el nudo de Mollavao con la glorieta de Ardán, alcanzó el pasado año los 8.432 vehículos en el tramo entre Lourizán y el enlace de Casal, mientras que se quedó en 6.988 entre A Brea y Ardán. Supone la mitad de la circulación que soporta la autovía do Morrazo, entre Vilaboa y Cangas, que ronda los 18.000 coches. El próximo 6 de julio se cumplirán doce años desde que, en 2012, se abrió al tráfico en su totalidad esta variante de Marín, añadiendo el tramo de Lourizán al que ya existía desde 2006 por el término de Marín, pero que desembocaba en la zona de O Regueiriño, sin salida adecuada. En estos doce años desde que el vial desemboca en el nudo de Mollavao desde el enlace de Ardán, aún no ha llegado a la previsión de recibir alrededor de 3,6 millones de coches al año (unos 10.000 al día).

https://www.farodevigo.es/arousa/2024/06/07/nudo-barca-soporta-trafico-autovia-103457579.html