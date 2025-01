La Guardia Civil impide el paso de las carrozas de los Reyes en Barro y estos continúan el recorrido a pie

Pequeño incidente en Barro en el inicio de la Cabalgata de Reyes y no precisamente por culpa de la lluvia.

Todo estaba dispuesto y con unos 300 participantes dispuestos a disfrutar del recorrido, cuando la Guardia Civil de Tráfico comunicó que no se iba a poder desarrollar porque el trayecto, que se desarrolla mayoritariamente por dos calles de titularidad municipal, cruza en un determinado momento por la N-550.

No se había solicitado ese permiso, y la Benemérita no considera pertinente permitir lo que sería una infracción, así que, después de una pequeña deliberación colectiva, Sus Majestades han propuesto bajarse de los carruajes y continuar el recorrido a pie o en coche particular.

Posteriormente todos se trasladaron hasta el punto final de recorrido y continuaron el festejo en la Nave da Música, donde decenas de personas degustaron chocolate caliente y Roscón de Reyes.