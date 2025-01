Los alcaldes cierran filas con la gratuidad de la AP-9 entre Pontevedra y Vigo

Los alcaldes cierran filas con la gratuidad de la autopista, pero no todos están de acuerdo con la propuesta del regidor de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, de crear un frente común para reclamar al Gobierno la supresión de los peajes.

Barro, Ponte Caldelas, Vilaboa y Bueu están a favor de crear esta plataforma para instar al Gobierno central a suprimir los peajes, uniendo así sus reivindicaciones a las de Abel Caballero en Vigo, al que Lores quedó en llamar para impulsar esta iniciativa.

Si la izquierda no tiene dudas, la derecha prefiere centrarse en el traspaso de la vía a Galicia, como ocurre con Poio y A Lama. También Marín.

En Barro y Bueu, gobernados por el BNG

Alcaldes del BNG, que comparten posturas políticas con el regidor capitalino, como es el caso del de Barro y Bueu, abrazan la idea sin ningún tipo de reserva.

"Se mo propoñen, non tería problema en unirme a unha plataforma de alcaldes por esta gratuidade", explica el regidor barrense, Xosé Manuel Fernández Abraldes, que subraya que "se consideran que se pode acadar algo" es el momento de que se vuelva a intentar abolir este peaje cumpliendo así con la reivindicación histórica de las dos grandes áreas urbanas de la provincia. Más allá de eso, defiende que la cuestión de fondo debería ser más amplia, dado que "o que creo é que xa non tería que haber peaxe en ningún treito da autopista".

El alcalde de Bueu se expresa en la misma línea. "Como alcalde de Bueu e como cargo afiliado do BNG vin defendendo sempre a gratuidade da AP-9, en especial dende antes da prórroga da concesión", expone Félix Juncal. "Comparto, pois, os argumentos do alcalde de Pontevedra, considerando que este apoio o fago na defensa dos intereses dos veciños e das veciñas de Bueu, que tamén habitualmente utilizamos a AP-9, non só entre Pontevedra e Vigo, senón en todo o seu trazado", añadió.

Vilaboa y Ponte Caldelas, donde manda el PSOE

El alcalde de Vilaboa, César Poza, es uno de los gobernantes locales más defensores de las acciones de colaboración para que se abra la autopista entre Pontevedra y Vigo. No en vano, el único concello que limita en realidad con Pontevedra y Vigo (no físicamente, aunque sí con el puente de Rande) y el que "paga" las consecuencias de este peaje, puesto que su desorbitado precio lleva a cientos de conductores a realizar el trayecto alternativo por la N-554, que recorre este municipio.

El regidor del PSOE sostiene que "sería moi beneficioso para o concello, no sentido de que melloraría o tráfico e desconxestionaría a N-550 e a N-554, ao marxe d que a nivel individual tamén sería positivo para as persoas usuarias. As sinerxias do tráfico interior en Vilaboa melorarían e aliviaríase moito a tráfico interno".

Al margen de esto, pero relacionado con la autopista, Poza seguirá defendiendo la necesidad de un enlace más en este municipio con la autopista, puesto que en actualidad se puede acceder a la vía en sentido Pontevedra-Santiago, pero no así en sentido Sur, lo que impide a habitantes de varios municipios la posibilidad de enlazar desde este punto con Vigo y el Sur de la provincia.

Otro regidor a favor de la plataforma en pro de la gratuidad de la autopista es el de Ponte Caldelas, que no ve con malos ojos un pacto de alcaldes por la gratuidad y, al igual que Abraldes, considera que el vial tendría que ser ya gratuito. “Para Ponte Caldelas é importante que a AP9 sexa gratuita tanto a Vigo como a Santiago e A Coruña. Todo o que supoña unha mellora das comunicacións para este concello e, en xeral, para o rural galego sempre será unha boa noticia”, sostiene el socialista Andrés Díaz.

Poio, A Lama y Marín, donde gobierna el PP

Menos satisfecho con la propuesta de Lores estaría el popular Ángel Moldes. “O que ten que facer Lores é esixir aos seus socios en Madrid que cumpran co seu pacto de Goberno e tamén coa transferencia que solicitamos de xeito unánime desde Galicia, xa que a Xunta é a única administración que pode garantir a xestión máis eficaz da autoestrada”, afirma el alcalde de Poio.

El mismo argumento emplea el alcalde de A Lama, el popular David Carrera. "O noso posicionamento sobre a AP-9 é ben claro e pasa pola transferencia á Xunta e a súa gratuidade non so entre Pontevedra e Vigo senón tamén coa comarca do Salnés. De todos modos habería que preguntarlle a Lores en que quedou o compromiso de apoio do BNG á investidura de Pedro Sánchez que ía traer, xa hai cinco anos disto, a gratuidade da AP-9 e o único que fai é medrar de prezo”, afirma.

La alcaldesa de Marín sostiene que "la autopista no puede seguir subiendo". "Es un eje vertebrador que genera sinergias entre territorios con mucha población, que realiza necesariamente esos movimientos intermunicipales, bien sea por motivos laborales, comerciales o de conexión hacia otros territorios", expone la popular María Ramallo, que coincide en que "el objetivo, sea como sea, debe ser seguir insistiendo en su gratuidad y su traspaso" a la comunidad .

