A XUNTA MANTÉN O SEU APOIO AO TURISMO RURAL ADAPTANDO OS OBXECTIVOS E TRAMITACIÓN DAS AXUDAS AO ESCENARIO POST COVID-19

§ Reformularanse as achegas para a contratación de persoal nas oficinas de turismo, as festas de interese, as infraestruturas turísticas e os xeodestinos

§ O obxectivo do Goberno galego é adoptar fórmulas máis flexibles para axilizar as subvencións e axustar os requisitos e condicións á situación actual





A Xunta de Galicia manterá o seu apoio ao turismo rural adaptando os obxectivos e tramitación das distintas liñas de axudas aos concellos ao escenario post Covid-19. Así pois, reformularanse as achegas para a contratación de persoal nas oficinas de turismo durante o verán, para as festas de interese turístico, para a mellora de infraestruturas turísticas ou xeodestinos co obxectivo de adoptar fórmulas máis flexibles que permitan manter e axilizar as subvencións e axustar os requisitos e condicións á situación actual.





Trátase dunhas axudas que a Xunta viña convocando anualmente a través de ordes e que pasarán a realizarse a través de convenios individuais para axilizar a súa tramitación, pactar os obxectivos de cada liña adaptándoas a cada caso particular e para evitar que queden partidas sen executar. O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará mañá a resolución a estes efectos, o que permitirá substituír a ferramenta administrativa para que se poidan aplicar as novas partidas orzamentarias o que, en ningún caso, suporá unha supresión das axudas.





Esta medida, que xa foi comunicada por parte do Goberno galego á Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), responde á necesidade de adecuar a tramitación destas subvencións ao escenario da crise sanitaria, mantendo as achegas de anos anteriores pero modificando as fórmulas de contratación e o obxecto das mesmas para adecualas á situación dos beneficiarios.





Turismo de calidade e sustentable

A través destas liñas de subvencións, a Xunta vén apoiando a actividade turística dos concellos galegos e, particularmente, o turismo rural, unha tipoloxía que recolle os valores do modelo galego, baseado na calidade e a sustentabilidade e en aspectos como a natureza, a paisaxe ou o medio ambiente.