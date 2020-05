Curro, Barro: La cita en la ITV tendrá que seguir en la lista de "pendientes"

Las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) están autorizadas a abrir en todos los territorios en los que se ha activado la fase 1 de la desescalada. Sin embargo, en Pontevedra aquellos conductores que tengan pendiente pasar la revisión tendrán que seguir esperando, puesy no avanzan hacia la 'nueva normalidad'.Aunque elindependientemente de la superficie de sus locales desde este lunes 11 de mayo, siempre con cita previa para sus clientes, la empresa concesionaria del servicio en las estaciones de Galicia, Supervisión y Control SA - SYC, ha optado por no hacerlo.La propia empresa lo comunica a sus usuarios a través de un "aviso importante" en su página web, en el que anuncia que continúan con el cierre temporal de sus estaciones ITV y avanza que,, pero, de momento, no será posible guardar cita para la revisión.El Real Decreto 463/2020 de activación del estado de alarma establece la suspensión de los plazos de vigencia de permisos, autorizaciones, licencias o documentación acreditativa que requieran prórroga expresa o nueva autorización. Por tanto, durante este períodoDe esta manera, aquellosen cuanto a multas y seguros.https://pontevedraviva.com/xeral/63896/fase-1-reapertura-itv-pontevedra-cerradas-desescalada/?lang=es