Estos son los concellos de Pontevedra, O Salnés y Caldas sin horarios para pasear o hacer deporte

EXCEPCIÓN

En una decena de concellos de lasno se aplican lascon las que el Gobierno ha regulado cuándo pueden salir los adultos, los menores de 14 años o las personas dependientes y de más de 70 años. Únicamente los vecinos deben atenerse al, repartiendo las salidas como deseen.Se considera que no se necesita un límite horario para evitar aglomeraciones en(2.445 habitantes),(3.680),(1.817), en la. Tras la fusión,cuenta con algo menos de 5.700 vecinos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2019, por lo que el municipio no está entre los beneficiados por la ausencia de horarios.En la, ni(4.791) ni(4.926) cuentan con restricciones de horario por edad debido a su población. Cerca se queda, que supera en 52 personas el límite de 5.000 vecinos.En la(2.940),(4.179),(4.677),(3.335) y(3.053) son los municipios con menos de 5.000 habitantes.A mayores, en, el concello detambién se queda lejos del límite marcado por el Gobierno, suma 3.388 habitantes, según los últimos datos oficiales.Lascompatibles con la enfermedad de la COVID-19 o que se encuentren en cuarentena tras haberse contagiado o por haber estado en contacto con una persona portadora del virus no estarán autorizados a disfrutar de estos paseos ni a salir a hacer deporte, ha precisado el ministro en una rueda de prensa desde el Palacio de La Moncloa.