Los casos activos bajan a 142 en el área, con un único hospitalizado en Quirónsalud

Los curados de covid-19 ascienden ya este viernes a 664 entre Pontevedra y O Salnés

o impacto do coronavirus co menor número de falecidos de toda a comunidade autónoma (16 persoas), ademais de ser a primeira área sanitaria galega sen pacientes covid positivo en coidados críticos e en hospitalización convencional e, posiblemente, unha das primeiras áreas que remate de testar a toda a súa plantilla, posto que tan só resta un 39,8 % do cadro de persoal por facelo

os múltiples apoios e xestos de solidariedade recibidos e lembra que continuará en permanente alerta e compromiso para erradicar esta pandemia

El informe de evolución del covid-19 en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés registra este viernes, nueve menos que el jueves. Ya no hay hospitalizados en los centros públicos (Montecelo y comarcal de O Salnés) y el único ingresado permanece en el hospital privado Quirónsalud Miguel Domínguez de la ciudad.con supervisión de personal de atención primaria y hospitalaria. Son siete casos menos que hace 24 horas. Uno de los datos más esperanzadores es el de curados., quince más que el jueves. Pontevedra y O Salnés sigue siendo el área gallega con menor mortalidad por covid-19. Pese a ello,, quince hombres y una mujer.La dirección del área sanitaria ha querido este viernes hacer una valoración, destacando el «encomiable» y «eficaz» trabajo de profesionales de todas las categorías en la contención de la incidencia de la pandemia. Subraya que se contuvo «». Desde la Xerencia se agradece también a la sociedad «».https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/05/08/casos-actios-bajan-142-area-unico-hospitalizado-quironsalud/00031588924958493129842.htm