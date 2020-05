A XUNTA LEVA ENTREGADAS MÁIS DE 76.500 UNIDADES DE PROTECCIÓN CONTRA O COVID-19 AOS CONCELLOS DA COMARCA DE PONTEVEDRA, MARÍN E BUEU

§ O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, destacou que o Goberno autonómico enviou xa a estes municipios 44.730 luvas, 29.845 máscaras, asi como traxes de protección e produtos de desinfección

§ En total, a Xunta desde que se decretou o estado de alarma leva repartido entre os concellos da provincia máis de 419.324 unidades de protección para loitar contra a pandemia





A Xunta, a través da Delegación Territorial de Pontevedra, leva entregadas aos concellos da comarca de Pontevedra, Marín e Bueu máis de 76.500 unidades de protección individual nos distintos envíos que se veñen de efectuar dende a plataforma loxística dende o inicio do decreto do estado de alarma.





En total, a Xunta, desde o decreto do estado de alarma, leva repartido entre os concellos pontevedreses máis de 419.324 unidades de protección para loitar contra o COVID-19.





Segundo informou hoxe o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, o último envío a estes municipios, realizado esta mesma semana, permitiu repartir 4.260 luvas e 4.350 mascarillas.





En total, os datos globales supoñen nesta comarca a recepción de 44.730 luvas, 29.845 máscaras, 1.096 batas e traxes de protección e 370 produtos de desinfección, entre outros elementos. Por concellos, os envíos totales de unidades de protección son os seguintes.















CONCELLOS

LUVAS

MÁSCARAS TOTAL (DE UNIDADES DE PROTECCION E DESINFECCIÓN) BARRO 2.490 1.520 4.097 BUEU 2.190 1.975 4.342 CAMPO LAMEIRO 1.800 1.550 3.441 A LAMA 1.950 1.500 3.543 MARÍN 3.990 2.350 6.598 PONTEVEDRA 20.000 12.500 33.175 POIO 3.290 2.150 5.637 PONTE CALDELAS 2.840 2.050 5.001 VILABOA 2.590 2.150 4.856 CERDEDO-COTOB. 3.590 2.100 5.836 TOTAL

44.730

29.845 76.526

















































Todo o material distribúese desde a plataforma loxística que a Xunta puxo en marcha para centralizar a adquisición e o reparto de equipos de protección individual durante o estado de alarma e a emerxencia sanitaria polo coronavirus.

José Manuel Cores Tourís destacou o esforzo que se está a realizar dende o Goberno galego para dotar do equipamento necesario ás entidades locais para que o persoal dos servizos municipais involucrados na loita contra a expansión do Covid-19 e que seguen a traballar conten co material de protección que precisan. Así lembrou que a Administración autonómica adquiriu directamente material de protección para garantir a seguridade dos profesionais que traballan en servizos municipais esenciais como Protección Civil ou Axuda a Domicilio.