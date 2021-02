16 nuevos contagios en Pontevedra y O Salnés, la cifra más baja de la tercera ola

El área sanitaria tiene activos 1.036 casos de covid-19 y atiende en sus hospitales a 79 pacientes, 17 de ellos graves en unidades de críticos

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés estrenará el viernes, al igual que el resto de Galicia, el proceso de desescalada con las nuevas restricciones. La presión de pacientes covid en las unidades de críticos fue una de las razones que llevó al comité clínico a situar a todos los concellos del área sanitaria (excepto Catoira) en el nivel 2. La hostelería podrá abrir en terraza con el 50 % del aforo y estarán permitidas las reuniones de hasta cuatro no convivientes. Aunque hay municipios en el área con una incidencia acumulada inferior a 250 casos por cien mil, esa ocupación de las uci sitúa a toda el área en el nivel 2. Catoira es el único ayuntamiento con la movilidad restringida al estar en nivel 1. Con ese escenario ya en el horizonte inmediato, el informe del Sergas de este martes registra 1.036 casos activos en Pontevedra y O Salnés. Son 42 infecciones menos que el lunes y se han dado en las últimas 24 horas 58 altas epidemiológicas, con lo que la cifra de nuevos contagios es de 16, la más baja de la tercera ola. Se han hecho en el último día 347 pruebas PCR.

Del total de afectados hay 79 que por su estado necesitan ingreso hospitalario. Son 62 en planta de tres centros (56 en Montecelo, uno en el privado Quironsalud y 5 en el comarcal de O Salnés, en Vilagarcía), mientras que sigue habiendo 17 enfermos graves que se tratan en las unidades de críticos habilitadas en Montecelo. El resto de infectados, 957, presentan síntomas leves de la enfermedad o son asintomáticos y están en aislamiento en sus domicilios bajo seguimiento de personal de atención de primaria a través de su centro de salud.

Desde el inicio de la pandemia hace once meses, las personas curadas son casi once mil (10.964), mientras que la terrible cifra de fallecidos por el virus no deja de crecer. Son ya 147 víctimas mortales desde marzo del 2020. La última, comunicada el lunes aunque se produjo el domingo, la de un hombre de 56 años y que no se presentaba, según el Sergas, patologías de base. El total acumulado de pruebas PCR asciende a 161.219.

Positivos en farmacias

Por otra parte, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra indicó que el cribado de covid-19 en boticas de la provincia detectó ya 39 positivos en personas asintomáticas. En doce días de programa las 381 farmacias participantes han incorporado al cribado a 25.657 personas. De esos 39 positivos, 27 pertenecen a residentes en municipios del área sanitaria de Vigo, 11 en la de Pontevedra y uno en la de Santiago. En el laboratorio de microbiología del área de Vigo se han analizado 20.153 muestras por PCR aplicando la técnica de pooling que permite agrupar varias.



