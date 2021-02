Ayuntamiento de Barro (Pontevedra) publica el Anuncio de su OEP 2021. Auxiliar Administrativo C2 por el sistema de concurso-oposición.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipal

Barro

Oferta de emprego público

OFERTA EMPREGO PÚBLICO 2021

Anuncio oferta emprego 2021

Procedemento: Oferta de emprego público

Expediente núm.: 52/2021

Por Resolución de Alcaldía deste Concello de data 9.02.2021, aprobouse a Oferta de Emprego Público correspondente a a/s praza/s que a continuación se apuntan para o ano 2021

PERSOAL FUNCIONARIO

Funcionarios de Carreira:

GRUPO SUBGRUPO CLASIFICACIÓN Núm. VACANTES DENOMINACIÓN SISTEMA DE ACCESO C c2

1 AUXILIAR CONCURSO OPOSICION

PERSOAL LABORAL:

CATEGORÍA LABORAL ESPECIALIDADE Núm. VACANTES DENOMINACIÓN SISTEMA DE ACCESO OPERARIO

1 OPERARIO SERVIZOS MULTIPLES CONCURSO OPOSICION

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, de 2 de abril, da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, o artigo 70 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro.

O ALCALDE. ASDO: XOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ ABRALDES

