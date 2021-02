Detenido por un robo en Sanxenxo uno de los que emboscaron a policías de Poio

El sospechoso, al parecer, se hizo con la recaudación de una panadería

En mayo del pasado año, en pleno estado de alarma, una patrulla de la Policía Local de Poio fue emboscada por un grupo numeroso de vecinos del poblado de O Vao. Los dos agentes resultaron heridos y el coche sufrió daños. Días después se sucedieron las detenciones y hubo quien llegó a pasar una temporada en prisión hasta recobrar la libertad a la espera de juicio.

Este fin de semana, uno de los por entonces arrestados por aquellos hechos volvió a ser interceptado por la Guardia Civil. En este caso, a esta persona de 38 años y con múltiples antecedentes policiales se la vincula con un robo con violencia ocurrido en una panadería de Sanxenxo.

Según relataron desde la Comandancia de la Guardia Civil, su identificación y, posterior, arresto se produjo en el curso de las investigaciones abiertas por los agentes del puesto principal de Sanxenxo abiertas el pasado domingo al tener conocimiento de que se había cometido un asalto violento en una panadería de esta localidad pontevedresa.

Al parecer, un individuo accedió al interior del negocio y, tras mantener un forcejeo con la empleada detrás del mostrador, logró arrancar de su ubicación la caja registradora logrando apoderarse de la recaudación, unos cien euros en efectivo aproximadamente. Acto seguido, el ladrón se dio a la fuga en un vehículo que tenía estacionado en las inmediaciones de este establecimiento.

Tras tomar declaración a la víctima, las indagaciones de los investigadores concluyeron con la identificación y detención del presunto autor, que resultó ser un vecino del poblado chabolista de O Vao. Entre los numerosos antecedentes policiales que citan desde el instituto armado, la Guardia Civil reseña el hecho que «esta persona había sido detenida el mes de mayo del año pasado por la agresión, con palos y piedras, a dos policías locales de la localidad de Poio, que habían resultado heridos».

Libre con cargos

Todo parece indicar que después de prestar declaración en sede policial, esta persona quedó en libertad con cargos. Por lo pronto, la Guardia Civil confirmó que «los hechos investigados fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción de guardia de Cambados, donde deberá comparecer el detenido cuando sea requerido».