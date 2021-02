El covid impide otra Pontevedrada

Asampo decide suspender la marcha solidaria a pie entre la ciudad y Santiago debido a la pandemia

Ocurrió en el 2020 y también en el 2021. La Asociación de Amigos de la Pontevedrada (Asampo) ha acordado suspender la marcha solidaria a pie entre la ciudad y Santiago para fomentar la donación de órganos debido a la pandemia. El colectivo comunicó ayer, 1 de febrero, su decisión. Precisamente, ese lunes tendría que haber comenzado el plazo de inscripción para la Pontevedrada 2021, un evento que se celebra anualmente el último sábado de abril. La junta directiva lo justifica por la tercera ola del covid-19: «Debido a la situación actual por la que estamos pasando todos a consecuencia de la propagación del virus, nos vemos en la obligación de suspenderla». Desde Asampo hacen hincapié en que «si todos seguimos los protocolos establecidos, cuidamos de nuestra salud y la de los demás, podremos pasar esta emergencia sanitaria de la mejor forma posible». El presidente de Asampo, Fran Pérez-Mirás, despejó cualquier posibilidad de que sea un aplazamiento y no una suspensión. «Una Pontevedrada son meses de trabajo y no queremos que nos pase lo del año pasado. Si el covid lo permite, en su momento seguiremos con los eventos que tenemos en el calendario. No tienen tanta repercusión social, pero no por eso son menos importantes», señaló. En el 2020 la directiva optó por aplazar a octubre la Pontevedrada, manteniendo las inscripciones ya realizadas, pero finalmente tampoco se pudo desarrollar por la transmisión del virus.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2021/02/02/covid-impide-pontevedrada/00031612253632864487174.htm