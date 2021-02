Los contagiados de covid ya curados superan los diez mil en Pontevedra y O Salnés

El área sanitaria tiene este martes 1.634 casos activos, con 49 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Los hospitalizados son 103, con 17 graves en unidades de críticos

Menos casos activos y contagios. El informe oficial del Sergas de este martes registra 1.634 casos activos de covid-19 en el área sanitaria. Son 91 menos que el lunes y en las últimas 24 horas se han dado 140 altas, lo que deja la cifra de nuevos contagios en 49. Se han realizado 650 pruebas PCR. Las personas que por su estado necesitan hospitalización son 103. En concreto, 86 en planta de tres centros (74 en Montecelo, 9 en el privado Quironsalud y 3 en el comarcal de O Salnés, en Vilagarcía), y se atiende a 17 graves en unidades de críticos de Montecelo. Con respecto a la jornada anterior, suben en planta (83) y bajan en la uci (22). El resto de infectados, 1.531, presentan síntomas leves de la enfermedad o son asintomáticos y están en aislamiento en sus domicilios bajo seguimiento de personal de atención primaria a través de su centro de salud.

Una buena noticia que deja este martes son los curados. Las personas contagiadas que han superado la enfermedad superan las diez mil en el área. Son 10.086. La cruz, que tampoco deja de crecer, son los fallecidos por el virus. Suman ya 141 desde marzo del 2020. El total acumulado de pruebas PCR es de 156.949.

La directora asistencial del área sanitaria, Sonia Fernández-Arruty, ha actualizado esta mañana los datos de hospitalizados, que rebaja a 57 en Montecelo y 5 en O Salnés. «La situación va mejorando progresivamente en los tres hospitales que conforman el área sanitaria. Al tener menos positivos hay también menos pacientes que necesitan hospitalización. Eso permite ir reduciendo el número de unidades covid y transformarlas en no covid», dijo la doctora. Fue lo que ocurrió este lunes con la planta de trauma impar, que dejó de ser unidad covid. Respecto a los críticos, Fernández-Arruty indicó que hay «cierta estabilidad» y el número de ingresos va descendiendo. No obstante, sigue habiendo tres unidades covid con 17 pacientes y una uci no covid.

Respecto a la incidencia acumulada por concellos a catorce días, solos dos municipios del área sanitaria están por debajo de los 250 casos por cien mil habitantes. Se trata de Bueu y de Campo Lameiro, que con 30 y entre 1 y 9 positivos, respectivamente, en las últimas dos semanas figuran en la horquilla de 150 a 250. El resto de ayuntamientos, pese a la mejoría de las últimas semanas, se mantienen con más de 250 casos. Son, por este orden, Pontevedra (290), Poio (129), Vilagarcía (124), Marín (110), Sanxenxo (88), Soutomaior (63) y Cambados (56). Con menos de 40 positivos figuran Caldas de Reis (36), Ponte Caldelas (36), Meis (35), Vilanova (33), Vilaboa (33), Meaño (32), O Grove (28), Cerdedo-Cotobade (26), Forcarei (24), Cuntis (23), Valga (19), Barro (18), Catoira (17), Pontecesures (17), Ribadumia (16), A Lama (13), A Illa (13), Moraña (12) y Portas (10).



