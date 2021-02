Si vivo en Pontevedra o Barro, ¿por qué no puedo ir a Cangas, que tiene la misma incidencia, y sí a Sanxenxo?

Las restricciones sanitarias se relajan desde el viernes. Te explicamos como te afectan si vives en el área de Pontevedra y O Salnés

A partir del viernes entrará en vigor el alivio de las restricciones en Galicia, pero no lo hará al mismo ritmo. La desescalada llega por fases y marcada por la incidencia acumulada en el área sanitaria y el municipio al que pertenezcas. Pontevedra y O Salnés están en el segundo nivel de restricciones. Qué supone eso en el día a día de la población.

Si vivo en un municipio del área, ¿puedo salir?

Sí, todos los concellos del área sanitaria de Pontevedra, incluido BARRO, salvo Catoira, recuperan la movilidad, pero quedan restringidos los desplazamientos a concellos de otras áreas con distinto o igual nivel. En Pontevedra y O Salnés la incidencia acumulada a 14 días está entre los 250 y 500 casos, así que no se podrá cambiar de área.

¿Puedo ir a mi segunda residencia en Sanxenxo?

Sí, si vives en cualquier ayuntamiento del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés (salvo Catoira) puedes ir a tu segunda vivienda y quedarte en ella unos días, pero cumpliendo siempre con el toque de queda.

¿Y si la tengo en Redondela o Cangas?

No podrá desplazarse aunque tengan el mismo nivel de restricciones, como ocurre con Redondela. Es de otra zona sanitaria y los del área de Pontevedra no pueden salir. Mucho menos a otros puntos como Cangas, en el tercer nivel de restricciones, aunque tenga una incidencia acumulada de 222, la misma que en Pontevedra.

¿Por qué si Pontevedra tiene una incidencia menor de 250 no cambia de nivel?

El comité clínico de la Xunta ha tomado esta decisión de forma conjunta por la proximidad a localidades con alta incidencia y la situación de la hospitales de la zona En el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés hay 64 pacientes ingresados en planta y 17, en la unidad de cuidados intensivos de Montecelo. La capital del Lérez tenía ayer una IA de 22, pero Vilaboa se eleva hasta los 489, Ponte Caldelas, 433; Cerdedo-Cotobade, 438, y Marín, 400. Sin embargo, los concellos de Poio y Bueu bajan estas cifras hasta los 234 y 200, respectivamente. Son junto a Campo Lameiro los que tienen la incidencia más baja, pero a su alrededor la situación aún es grave.

¿Podré ir a tomar un café con unos amigos?

El alivio de las restricciones permite la reunión de cuatro personas no convivientes. Se puede quedar en una terraza para tomar algo aunque no sean familiares.

Si vivo en Poio, ¿puedo ir a la Illa das Esculturas a caminar con mi vecina?

Sí, desde el viernes se podrá salir a la calle a hacer deporte en grupos de cuatro personas e incluso está permitido cambiar de municipio también para hacer deporte siempre y cuando sea dentro del área. El único límite es no superar el número de personas ni el toque de queda, que sigue fijado a las diez de la noche.

¿Puedo retomar mi actividad en la piscina de Campolongo?

Sí, desde el viernes abrirá el Complexo Deportivo de Campolongo, pero todavía está pendiente de la publicación en el DOG para saber con qué aforos podrán retomar los entrenamientos. No se descarta que se recupere el nivel de restricciones previó al cierre del 27 de enero, cuando el aforo era del 50 %. Se prevé que haya que estar con mascarilla y en grupos de cuatro personas como máximo.

¿Volverán todos los gimnasios de Pontevedra?

Muchos están pendientes de la publicación ene l Diario Oficial de Galicia. Influirá mucho el aforo y el nivel de restricciones. Desde el Budo señalaban este martes que «lo de volver el viernes aún está en el aire. Una cosa es lo que se dijo y otra lo que se publique en el DOG. Estamos pendientes de aforos, ni se habla tampoco de si pueden estar abiertos los vestuarios con duchas o sin ellas».

¿Podré ir a comer fuera?

Siempre y cuando sea en la terraza del local, sí. El aforo en la hostelería está reducido al 50 % y solo en el exterior en todos los concellos del área sanitaria. Aunque muchos locales reconocían que con este porcentaje no abrirán, hay otros que sí retomarán la actividad.

¿Y a cenar?

No, la hostelería sigue estando obligada a cerrar a las seis de la tarde en toda Galicia y el toque de queda para toda la población es hasta las 22.00 horas. Antes de esa hora podrás pedir comida para recoger en los locales que tengan habilitado el take away. En el caso de que prefieras optar por el servicio a domicilio la entrega está permitida hasta casi la medianoche.

¿Cuándo entran en vigor las nuevas restricciones?

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, avanzó ayer que las medidas entrarán en vigor a partir de la medianoche del viernes, pero falta conocer los detalles, que no se sabrán hasta que salgan publicados en el Diario Oficial de Galicia.

