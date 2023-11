Propietarios de montes ven "un golpe" en el parón de las obras del parque eólico Acibal

Así lo explica Pedro López, el presidente del grupo de propietarios, que traslada su preocupación por el hecho de que, al suspenderse por mandato judicial las obras —que ya estaban avanzadas pues "as cimentacións" de los aerogeneradores "xa estaban practicamente feitas"—, los trabajos de restauración del terreno previstos tampoco se están desarrollando. "Pode xurdir un problema de erosión, pois pode ser que coas chuvias as terras negras que se usan para reparar e revexetar as zonas escavadas xa non estean cando se queira iniciar o proceso", sostiene López.

Impulsado por Norvento, el proyecto obtuvo de la Xunta la autorización administrativa previa y de construcción en marzo de 2022, cuando se declaró la utilidad pública y su compatibilidad con diversos aprovechamientos forestales. Con un presupuesto de ejecución de 9,42 millones de euros, la hoja de ruta incluye la instalación de cuatro aerogeneradores de 4 megavatios de potencia y unos 206 metros de alto. En diciembre de 2021, el plan logró la declaración de impacto ambiental favorable por parte del Ejecutivo gallego.

El pasado 16 de octubre, el TSXG emitió un auto con el que se acogió a la demanda de Ecoloxistas en Acción y suspendió de forma cautelar la ejecución de la resolución de la Xunta que otorgó la autorización administrativa y de construcción del parque. Pese a admitir que ya se han ejecutado el vial de acceso y el principal, los ramales para llegar a los aerogeneradores y algunas plataformas, la sala tercera, presidida por Francisco Javier Cambón, pone ahora el foco en el impacto "en el humedal das Brañas de Amil" y en los petroglifos existentes en la zona. La "mayor o menor intensidad" de esos efectos y el grado de "protección, corrección o compensación" son aspectos que ahora se deberán dilucidar en el proceso judicial.

Firmado por cinco jueces, el auto recogió el voto particular de la magistrada Cristina Paz Eiroa, que no consideró procedente otorgar la suspensión cautelar sin antes resolver el incidente de inadmisión formulado después de que Xunta y Norvento defendiesen que el recurso presentado por Ecoloxistas en Acción resultaba "extemporáneo" al ser interpuesto el pasado agosto contra la autorización otorgada por la Administración más de un año antes, esto es, en marzo de 2022.

Frente a la oposición de algunos vecinos de la parroquia de Amil y de grupos ambientalistas, Pedro López incide en que la comunidad de montes que preside —cuyos terrenos registran "o 90%" de la afectación del parque— rubricó en su día el acuerdo con Norvento, con el que están "satisfeitos". "Desgraciadamente, temos un monte de mala calidade e moi poucos ingresos", constata López, que indica que la mancomunidad selló con la empresa un marco económico por 30 años y también convino condiciones en lo relativo a manantiales o la "recuperación dos terreos".

El colectivo, que tiene sus montes ordenados y su producción con certificación de gestión forestal sostenible PEFC y FSC, señala que el parque eólico iba a "aumentar as posibilidades de mellora ao ter máis recursos". El proyecto que tenían en marcha pasaba por "substiuír unha parte do eucalipto" para reintroducir "carballos, bidueiros e outras especies naturais da zona que levan décadas desaparecidas". "Para facelo hai que ter cartos e o acordo por 30 anos dános unha estabilidade", lamenta López, que explica que en los planes de la agrupación también estaba el vallado de algunas áreas, instalar paneles de informativos sobre las singularidades de la zona, la implementación de un mirador y de un área de ocio "cunha fonte e unhas mesas". "Ter un proxecto asinado e que agora se paralice supón un golpe que non esperabamos", concluye el presidente de la mancomunidad.

