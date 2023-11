Tensión en Barro por el paso sin autorización de transporte especial con material destinado al parque eólico del Monte Acibal

Vehículo de transporte especial parado en Barro cuando circulaba hacia el Monte Acibal © Concello de Barro Lugar donde se paró el transporte especial del parque eólico de Acibal © Concello de Barro Obras de construcción del parque eólico del Monte Acibal © Amil Sen Eólicos - Arquivo Xosé Manuel Fernández Abraldes, alcalde de Barro © Mónica Patxot

Un vehículo especial de transporte con gran tonelaje era parado este miércoles en Barro. Xosé Manuel Fernández Abraldes, alcalde del municipio, alertaba a la Guardia Civil de Tráfico del paso sin autorización del camión de grandes dimensiones que llevaba material para la construcción del parque eólico del Monte Acibal, en Moraña; una obra que ha sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y que, según denuncian diferentes colectivos, sigue ejecutándose a pesar de la orden de paralización.

Abraldes muestra su enfado porque tanto inicialmente la empresa que realiza las obras como ahora los proveedores de material quieran acceder por vías municipales sin autorización del Concello. "O impresentable é que sigan traballando e que sigan subindo cousas, que o sigan preparando. Dalles igual o Concello, o TSXG e calquera cousa", denuncia el regidor, muy molesto con la actitud de estas empresas.

La situación, según relata a PontevedraViva, se remonta a meses atrás cuando la empresa de Santiago que acomete las obras se ponía en contacto con el propio alcalde para pasar unas góndolas con 50 o 60 toneladas. Contaban con otras alternativas por vías de la Deputación de Pontevedra pero los gestores de la empresa indicaban que los permisos se ralentizarían con la institución provincial y por eso querían pasar por las vías municipales. En aquel entonces, Fernández Abraldes les explicó que esa petición conllevaría unos trámites administrativos con un informe técnico y avales por los daños que pudiera ocasionar este transporte en carreteras con un firme muy débil.

Además, indica el alcalde nacionalista, la intención de la empresa era pasar por el casco urbano de San Antoniño donde se encuentran todos los equipamientos: guardería, colegio, instituto y el pabellón, con el peligro de seguridad vial que podría conllevar.

Mientras se tramitaba la solicitud, un día el alcalde comprueba la circulación por la villa de un camión cargado con maquinaria pesada. El transporte fue paralizado y Xosé Manuel Fernández Abraldes llamó a la empresa alertándoles de que no podían pasar por Barro sin autorización.

El mandatiro local explica que la empresa proyectaba el paso de setenta camiones, cargados de hormigón, al día durante varias jornadas por el centro del municipio. Ante las palabras del alcalde, la empresa optó por utilizar vías pertenecientes a la Deputación de Pontevedra y a la Xunta de Galicia para llegar a su destino en Moraña.





Pero durante la noche de este martes, un vecino detectaba un nuevo vehículo especial, cargado de material para el parque eólico. Una vez avisado, el alcalde volvía a llamar a la empresa exponiendo que le parecía "impresentable" que aprovechasen la noche para realizar esta actividad pero su sorpresa fue mayúscula cuando, minutos más tarde, se encontraba con un nuevo camión saltándose la prohibición de circular con más de 10 toneladas de carga.

"Eu metínlle o coche do Concello diante do camión ata que chegasen os de Tráfico", asegura el alcalde, en una escena insólita. Ante la llegada de los agentes, la empresa transportista tuvo que realizar un trasbordo del material a camiones pequeños para poder desplazar la carga.

"Quero que esta xente entenda que porque sexamos un concello pequeno e non teñamos Policía Local, non se nos pode pisar. Somos tan importantes como os demais. Non se poden saltar á torera a normativa e pensar que se chulean pasando crendo que non nos enteramos", apunta, molesto, el alcalde: "imos abrir un expediente administrativo cando Tráfico presente os datos da denuncia por pasar cun vehículo especial sen autorización por unha carretera municipal".

Abraldes explica que ya deshicieron pistas durante esas incursiones furtivas. "Non quero que isto teña custo económico para a veciñanza de Barro nin prexuízo social", alega indicando que todo se debe a una cuestión económica por parte de estas empresas y que incluso han realizado amenazas a trabajadores públicos para que les realizasen trámites administrativos con celeridad.

"O meu cabreo é o menosprezo a unha institución porque somos un concello pequeno e non tes unha policía que lles poida meter un paquete. Nós abriremos o noso procedemento ata onde dea. pero é un aviso a navegantes. Eles teñen unha misión divina e esa misión divina son os cartos e tiran para adiante", sentencia.

