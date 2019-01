El 64% de las empresas del municipio carece de empleados y solo catorce superan los cien

-El número de firmas con actividad en Pontevedra aumentó en casi trescientas en cuatro años -Junto a la capital, el censo creció en Caldas, Barro, Poio, Ponte Caldelas, Vilaboa y Sanxenxo

La actividad empresarial en el municipio de Pontevedra, y en el resto de la comarca, muestra signos de mejora en los últimos años. Así se pone de manifiesto en el balance realizado ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE), que analiza la evolución de las empresas entre 2014 y 2017. En este periodo, el censo de sociedades en la ciudad aumentó un 4% y ya se rozan las siete mil, mientras que en toda la comarca se superan las 15.500, con especial incidencia en Sanxenxo (dos mil), Poio (1.600) y Mar ín, con algo menos de 1.400.Sin embargo, la inmensa mayoría de estas actividades son producto del esfuerzo de un autónomo y se trata de empresa unipersonales, sin empleado alguno. Es el caso del 66% de los negocios del municipio. Alrededor de 4.500 sociedades carecen de trabajadores y otras 1.400 cuentan tan solo con uno o dos asalariados.El 8,5% de las empresas supera los tres empleados y apenas son 260 las que pasan de seis. A partir de ahí, el censo ya muestra cifras mucho más bajas y por encima de diez empleados se contabilizan alrededor de 260 empresas. De ellas, solo catorce cuentan con más de cien asalariados.En el resto de la comarca el panorama no es mejor. De hecho, el porcentaje de autónomos sin empleados se eleva por encima del 65% y solo hay catorce empresas, en trece municipios, que superen el centenar de trabajadores: una en Caldas, otra en Moraña, cuatro en Marín, cuatro en Poio , una en Ponte Caldelas, otra en Vilaboa y dos en Sanxenxo.La mayor parte de los concellos ha experimentado un aumento de su censo empresarial en estos cuatro años y el número de actividades creció en Caldas de Reis, Barro, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra , Vilaboa y Sanxenxo. En cambio, cada vez hay menos en Cuntis, Moraña, Portas, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade y Marín. Este último caso s aparece como el más preocupante dado el empuje que puede ejercer el Puerto, pero que parece no ser aprovechado. Según el IGE, en 3014 había 1.376 empresas en Marín y en 2017 había cinco menos y el 65% de todas ellas carece de empleados.Por primera vez en años, la ciudad registró en 2017 un saldo positivo en la creación de nuevas empresas, de modo que han sido más las que se han creado que las que se han dado de baja.Así se desprende del avance del Observatorio Urbano de Pontevedra del pasado año del Grupo de investigación G4 Plus Desenvolvemento estratéxico: Organizacións e territorios, de la Universidade de Vigo . Según los primeros datos manejados por el grupo de trabajo, la capital registró el año pasado una reducción en el número de bajas de empresas de un 16,14% . Aunque el número de altas también cayó, fue solo en un 5,98%, lo que deja el saldo positivo.De este modo, Pontevedra ocupó el primer lugar a nivel gallego como la ciudad en la que menos empresas desaparecieron. Pero también lo es respecto a las permanencias, de un 2,96% del total de las existentes.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/12/28/64-empresas-municipio-carece-empleados/2024142.html