Fomento centra en la A-57 su inversión de este año y deja en el aire la reforma del enlace de Bomberos

El documento presentado ayer por el Gobierno central en el Congreso destina 25 millones a la futura autovía pero reduce a 100.000 euros los fondos para la necesaria remodelación del nudo Norte de la AP-9 en la ciudad

El borrador de Presupuestos Generales del Estado para 2019, los primeros de Pedro Sánchez, no deparan sorpresa alguna y arrojan serias dudas sobre el futuro de varios proyectos que Pontevedra y su comarca aguardan desde hace años. En las previsiones de inversión del Ministerio de Fomento no figura ningún proyecto novedoso, ni siquiera alguna partida simbólica para aquellos que el PSOE reclamaba hasta ahora a los anteriores Gobierno del PP (mejora de la N-550, "puerto seco" o medidas contra el ruido de la AP-9, entre otros). Pero tampoco aparecen cuantías significativas para actuaciones pendientes desde hace años, hasta el punto de que la reforma del nudo de Bomberos se cae del documento y aparece con una cuantía mínima de 100.000 euros, cuando hace un año se reservaba un millón para esta obra.El borrador de inversiones reserva un máximo territorializado de unos 38 millones de euros para Pontevedra y su comarca, pero la inmensa mayoría de esos fondos se concentra en la autovía A-57 y en concreto en el tramo en obras desde hace más de tres años entre Vilaboa y A Ermida, en Marcón. Se reservan para esta actuación 25.202.560 euros con el fin de abonar los trabajos en marcha. En cambio, los demás trazados, desde Marcón hasta Xeve y desde esta parroquia hasta Curro (Barro) se quedan con escuálidas partidas de 100.000 euros respectivamente pese a que en ambos casos están ya en tramitación sus correspondientes estudios informativos y ambientales. Otros 100.000 euros también se destinan a una hipotética prolongación de esta autovía desde Curro hasta Valga, para la que no hay documento alguno.Todo ello supone que en 2019 quedarán en el aire tanto la reforma del enlace de Bomberos de la AP-9 como los demás tramos de la A-57. Existen sobre ellos tantas dudas como las que hay acerca de los apoyos que el PSOE pueda obtener en el Congreso para estos presupuestos, de modo que sus previsiones son, a día de hoy, papel mojado.Pero si el nudo de Bomberos parece aparcado (salvo que se haya optado de nuevo por la opción, ya descartada en su día, de que sea la concesionaria la que financie su reforma) algo similar se puede decir de otras actuaciones del mismo ministerio, que aparecen con partidas muy reducidas. Es el caso de la variante de Caldas (100.000 euros), la reforma de la avenida de Ourense en Mar ín (100.000 euros), o las obras en la carretera de Ourense en Pontevedra y Cerdedo-Cotobade, con 260.000 euros en tres partidas diferentes.Al margen de estas actuaciones, con escasos visos de avanzar a lo largo de 2019, apenas se destinan 100.000 euros más para "obras de la Guardia Civil en la provincia" o 752.000 euros para "mejoras y reformas" en la prisión de A Lama La principal laguna es la reforma del nudo de Bomberos, aunque tampoco hay reserva alguna para otros nudos pendientes de mejora como el de Figueirido o el de Caldas . El plan para el enlace Norte de Pontevedra, está en estudio desde 2012 y hace un año recibía una previsión de un millón de euros que nunca se ejecutó. Se trata de remodelar el acceso Norte de la autopista con un proyecto que ronda los siete millones, que ya no figuran en las anualidades siguientes.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/01/15/fomento-centra-57-inversion-ano/2033229.html