Eduardo Ruadas, candidato á alcaldía polo PP de Barro recibe o respaldo da Conselleira de Politica Social da Xunta, Fabiola García.

Barro, 25/05/2023. Na xornada de onte Eduardo Ruadas, candidato á alcaldía polo PP de Barro estivo acompañado en Barro pola Conselleira de Politica Social da Xunta, Fabiola García.





O PP prentende que Barro sexa un exemplo de política social, familiar e de xuventude. Por iso as nosas propostas van a ter o apoio da Cpnselleira de Política Social da Xunta de Galicia que quixo acompañar a candidatura do PP nesta visita ao enclave onde se vai construir o Centro de Día ou a Casa do Maoir.