Barro celebrará entre el 16 y el 19 de junio la Festa do Viño, que en su XLIV edición rendirá homenaje al Grupo de Danzas Amor Ruibal en el 40 aniversario de su fundación. La integrante que más veces vistió el traje tradicional del grupo tendrá el honor de ser la pregonera de la Fiesta. Se trata de Iria Viqueira, profesora de educación infantil de 37 años y natural de la parroquia de Curro y que forma parte de la agrupación desde los 6 años.

El Grupo de Danzas Amor Ruibal es desde hace cuarenta años un fijo en la programación de la fiesta, pues es una entidad que tiene una relación especial con este evento al coincidir tradicionalmente con el inicio de la temporada de actuaciones y el momento del estreno de los nuevos bailes y canciones.

El alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, afirma que “teníamos claro que esta fiesta teníamos que dedicársela al Grupo de Danzas Amor Ruibal por todo el trabajo de defensa y conservación de nuestra cultura, así como de formación musical a tantos niños y niñas a lo largo de tantos años en una trayectoria intachable y realmente admirable. Estamos muy contentos porque Iria, en representación de todo el colectivo, sea la pregonera de la fiesta en una edición tan especial”.

Los asistentes al evento gastronómico, uno de los más importante del municipio, podrán disfrutar con los actos lúdicos programados para la ocasión. El jueves 16 de junio, a partir de las 17.00 horas, habrá Festa Infantil y a las 19.30 horas se celebrará el Trofeo de fútbol Festa do Viño. A partir de las 20.00 horas tendrá lugar el Xoves do viño con la actuación de los grupos Uxía Lambona e a banda molona y Galifunk.

El viernes 17, a las 18.00 horas, se celebrará el Trofeo de fútbol Festa do Viño y a las 20.30 horas los presentes podrán disfrutar de la actuación del grupo de danzas Amor Ruibal de Barro. A las 21.00 horas se procederá a la inauguración oficial del XV Certame de Viños da Denominación de Orixe Rías Baixas y a la lectura del pregón a cargo de Johnny Güimil, con actuación del grupo Son das Tabernas. A las 22.30 horas comenzará la noche de verbena, con las orquestas Marbella y Los Satélites.

El sábado 18, las 10.00 horas. seguirá el Trofeo de fútbol Festa do Viño y a las 17.00 horas se disputará la final senior del VIII Torneo de Tenis Festas do Viño. Los asistentes podrán disfrutar a las 20.00 horas del concierto de la Coral Polifónica de Barro, Calcafoles do Lérez y del grupo de pandeiretas Peñaflor. A partir de las 22.30 horas dará inicio la verbena con las orquestas Finisterre y Metrópolis.

El domingo 19, a las 12.00 horas, comenzará la VIII Xuntanza de Vespas, Lambrettas y motos clásicas. A las 10.30 horas se llevarán a cabo las catas de vinos albariños Rías Baixas y caseros. A las 11.30 horas los asistentes podrán disfrutar de la actuación de la charanga Alambique y media hora más tarde podrán degustar sardinas y vino. A las 13.30 horas se procederá a la entrega de premios en el patio del Pazo da Crega y a las 15.00 horas tendrá lugar el Xantar da Festa do Viño.

A las 20.00 horas se celebrará el concierto "As Nosas Voces" con Ana Angueira, Jorge Menéndez, Ana Iglesias, Johnny Güimil, Robert Beade y la Banda Xuvenil de Barro, y a las 21.30 horas será el turno de Milladoiro.

