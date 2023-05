O PRESIDENTE DO PPdG, ALFONSO RUEDA, VISITA BARRO PARA RESPALDAR A CANDIDATURA DO PP ENCABEZADA POR EDUARDO RUADAS

Na tarde de onte venres, o Presidente do Partido Popular de Galicia e da Xunta, Alfonso Rueda visitou a localidade de Barro, para amosar o seu apoio ao candidato popular Eduardo Ruadas e todo o seu equipo nas vindeiras eleccións locais do 28 de Maio.





Alfonso Rueda estivo acompañado por afiliados, simpatizantes do PP e veciños e veciñas de Barro, que mostraron o seu apoio ao proxecto popular encabezado por Ruadas.

Comezaron por unha visita á Sede Local de San Antoniño, para despois pasear polo casco urbano visitando un comercio de moda e fixeron unha pausa para tomar un refrixerio nun local de hostalería con varios veciños alí presentes.





Alfonso Rueda quixo sinalar que "Eduardo Ruadas é deses candidatos valentes que dan un paso ao fronte cando ven que os seus veciños o precisan"

Tamén puxo de manisfesto que "Barro ten moito futuro por diante e ten que ser da man de Eduardo e de toda a súa xente." O Presidente do PPdG, tamén dixo que ·"Eduardo e o seu equipo representan o aire fresco e as ideas novas necesarias para poñer Barro #NoBoCamiño #EntreTodos "





O candidato á alcaldía de Barro polo PP, Eduardo Ruadas, pola sua banda agradeceu "o compromiso explícito con esta visita do Presidente Rueda con Barro, cun equipo renovado e con moito futuro por diante, que vai devolver e poñer a Barro #NoBoCamiño".