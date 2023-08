EiDF se derrumba un 70 % y pierde 1.200 millones en bolsa en un solo día

CAPOTILLO

Después de permanecer los últimos cuatro meses y medio apartada de la bolsa por no formular y presentar en plazo las cuentas del 2022, la empresa gallega EiDF Solar vuelve a cotizar en el mercado. Sin embargo, no lo está haciendo del todo, pues está atascada en la subasta previa en la que se casan las órdenes de compra y de venta de acciones. Fuentes oficiales del BME Growth, el mercado bursátil reservado para las pequeñas y medianas empresas, en el que se mueve la compañía de Barro (Pontevedra), explicaron a media mañana que «EiDF no ha marcado todavía precio porque no se han podido casar de momento las órdenes de compra y de venta (hay más oferta que demanda)».

Al mediodía había unas 67.238 órdenes de compra frente a 176.303 de venta. Es decir, había una avalancha de peticiones para desprenderse de los títulos del grupo, envuelvo en un escándalo por la confección de sus cuentas del 2022, ya que Deloitte ha detectado evidencias de falsedad de documentos.

«Lo importante es que no haya tanta diferencia entre compra y venta. Al cierre, si la situación sigue así, se marcará un precio con las órdenes que se puedan casar», aclararon desde el Growth.

Así ocurrió y, pasadas las cinco y media de la tarde, se casaron las órdenes que fue posible: se vendieron 34.827 acciones y se fijó su precio en 8,93 euros. Supone un derrumbe de la acción de un 70 %, pues su último valor, cuando fue suspendida en abril, era de 29,76 euros.

En consecuencia, la capitalización de la compañía se desploma y pierde en un solo día 1.200 millones de euros, pasando de los 1.721 millones que valía a mediados de abril a 500 millones, teniendo en cuenta que el número total de acciones es de casi 58 millones.

La corrección no cesará

La fuerte corrección del mercado a la empresa gallega podría no quedar ahí. Y es que la subasta para casar las órdenes de compra y las de venta continuará este martes y se establecerá, como el lunes, un rango estático de precios del 70 %. Es decir, un límite impuesto por el BME Growth que no podrá traspasar (ni hacia arriba ni hacia abajo) la acción. Esta podría devaluarse de nuevo en ese porcentaje y quedarse, por tanto, en 2,68 euros. Esto es, un 90 % menos de lo que costaba hasta ahora, e incluso un 36 % por debajo del valor de los títulos con los que EiDF debutó en bolsa, en julio del 2021: 4,2 euros.

La subasta previa a la apertura del Growth comienza a las 8.30 de la mañana, y media hora después arrancan las cotizaciones. En el caso de EiDF, continuó durante toda la jornada. En la apertura se estrenó a 14,88 euros por acción (una caída del 50 %), pero a ese valor había solo cuatro mil órdenes de compra y 70.000 de venta. No se pudo casar precio porque este se cruza al que coincidan los volúmenes. A partir de las nueve de la mañana continuó la subasta y el precio bajó a 8,93 euros, pero aún así había 20.000 acciones en compra y 75.000 en venta, según detalló José Ruiz de Alda, inversor en Cima Capital, en su cuenta de X (antes Twitter).

Los tres grandes accionistas

El capital de EiDF está mayoritariamente en manos de tres accionistas: Prosol Energía, propiedad del fundador y consejero delegado de la empresa, Fernando Romero, con un 72,16 %; Mass Investments Ark, con el 7,61 %; y Memento Gestión, con el 6,63 %. Entre los tres poseen el 86,4 % del capital. El resto cotiza en bolsa.

Escándalo contable

EiDF presentó sus cuentas del 2022 hace dos semanas, con cuatro meses de retraso. La auditora de la empresa, PwC, se negó a avalar el documento al hallar «incidencias significativas» que podrían afectar a los resultados. A partir de ahí, el grupo contrató a Deloitte para que elaborase un informe forense sobre esas incidencias y el resultado ha asustado a los inversores: la auditora ha hallado indicios de posible falseamiento de contratos y facturas por parte de la compañía.

EiDF ha amenazado con denunciar a Deloitte por las conclusiones jurídicas del informe e incluso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por retrasar la suspensión de cotización, «comprometiendo gravemente la continuidad de la empresa y el empleo de sus más de 400 trabajadores».

