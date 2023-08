Pontevedra suma más delitos de homicidio que las otras tres provincias gallegas juntas

Los delitos más graves tienen una presencia no menor en la provincia de Pontevedra. 153 diligencias previas incoadas por la Fiscalía a lo largo de 2022 superan a la suma de los registrados en Lugo, Ourense y A Coruña, superan a otras mucho más pobladas como Valencia, Sevilla o Bilbao y se acercan a los que se registran en las grandes metrópolis españolas, Barcelona y Madrid. Así lo refleja la Memoria 2023 de la Fiscalía General del Estado, un compendio estadístico que será presentado a lo largo del próximo mes de septiembre por el jefe del Ministerio Público en España, Álvaro Ortiz, y a cuyos datos ha tenido acceso este periódico en primicia. Si bien el nuevo fiscal-jefe, Pablo Varela, no puede hacer valoraciones hasta que el informe sea presentado por sus superiores jerárquicos (tanto el FGE como el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes), fuentes jurídicas bien informadas apuntan a que el alto índice obedece a diversos factores, entre ellos la presencia de numerosos homicidios en grado de tentativa (no consumados) y otros por imprudencia, además del hecho de que en Pontevedra la contabilidad de cada uno de los hechos que se denuncian puede ser más minuciosa que en otras provincias.

En todo caso, no debemos ir demasiado lejos para ubicar los últimos homicidios en grado de tentativa ocurridos en la misma ciudad de Pontevedra, como el sufrido por un periodista de La Voz de Galicia, el que padeció un individuo que estuvo a punto de ser quemado vivo en Estribela o los dos episodios de cuchilladas en pleno centro que tuvieron lugar en los meses de julio y agosto. En cuanto al global de los delitos, los números crecen en un 4,3 por ciento con respecto al ejercicio precedente (2021), impulsados en especial por los hurtos, a nivel cuantitativo, si bien también aumentan otros como los robos con fuerza y los robos con violencia. En el lado contrario de la balanza, se contiene la violencia de género y sexual, así como las estafas, cometidas en su mayor parte a través de las nuevas tecnologías, que habían aumentado de forma muy preocupante entre 2019 y 2021.

En cuanto a los delitos de homicidio en todas sus formas (así los registra la Fiscalía en su Memoria), Pontevedra es la quinta provincia de España, solo por detrás de Madrid (266), Barcelona (206), Zaragoza (201) y Murcia (166). Estas cifras son aún más destacadas si se tiene en cuenta el factor poblacional, pues Pontevedra no alcanza el millón (Barcelona se aproxima a los seis y Madrid a los siete), y la tasa es muy superior: un caso por cada 6.000 habitantes en Pontevedra, cuando en Madrid es un caso cada 25.000 y en Barcelona un caso cada 27.000 personas.

En el apartado positivo destaca que de todos los delitos registrados por la Fiscalía, solo cinco se convirtieron en homicidios o, en su caso, asesinatos consumados a lo largo del ejercicio objeto de análisis (2022). En ese apartado, Pontevedra sí está en cifras más proporcionales a su población en relación con el resto de España. Los dos últimos, dos mujeres, una en Estribela y otra en Oia.

Los casos más destacados

Muerte de Jéssica Méndez

En la primavera de 2022 tuvo lugar el trágico fallecimiento de Jéssica Méndez, pendiente de juicio. Todos los indicios apuntan a que una persona que llevaba años acosándola la embistió con su vehículo de forma premeditada.

Ataque a un periodista

El joven que en su día había agredido a Mariano Rajoy cuando era presidente del Gobierno en el centro de Pontevedra entró con un cuchillo en la redacción de La Voz de Galicia y agredió con él a un periodista que, por suerte, pudo defenderse.

Intentan quemarle vivo

Los ajustes de cuentas son una de las principales causas de homicidios en la provincia. Uno de los casos más recientes ocurrió en Estribela, donde desconocidos encerraron en un coche a una persona que tenía una supuesta deuda y le plantaron fuego.

Muerte en Estribela

Con el cuerpo destrozado por las puñaladas y serios golpes en la cabeza apareció una mujer que fue asesinada por un individuo en la vivienda que okupaba en el barrio de Estribela. Los hechos tuvieron lugar en el mes de mayo.

La Fiscalía registró 87 delitos cada día

Las cifras globales de diligencias previas incoadas por la Fiscalía Provincial de Pontevedra en 2022, 31.921 hechos, se corresponden con el registro de 87 delitos cada día. Ello supone unos 1.400 más que en el ejercicio precedente, 2021, cuando se acumularon 30.597.

En cuanto a los que más suben, destacan los delitos contra el patrimonio y, entre ellos, los hurtos, que crecen en casi un centenar, los robos con fuerza, que aumentan en casi 200 casos, y los robos con violencia e intimidación, con 80 diligencias previas más en 2022 que en 2021.

En el apartado positivo, señalar que los delitos que se registran como violencia de género, doméstica y maltrato familiar se contienen, lo mismo que la violencia sexual.

Se contiene el tráfico de estupefacientes

Uno de los grandes éxitos de las fuerzas de seguridad es el de contener, al menos en parte, la escalada del narcotráfico que se está produciendo a nivel internacional. Pontevedra sigue siendo una de las provincias más activas de España (más de un delito al día). Sin embargo, y aún cuando los alijos son de mayor cantidad, el número global de diligencias previas incoadas por las Fiscalía Provincial en 2022 descendió ligeramente respecto a 2021. Bien es cierto que muchos de los grandes casos, como el laboratorio de Cerdedo-Cotobade, son dirigidos desde la Audiencia Nacional, por lo que no aparecen reflejados en la estadística provincial.

Por otra parte, destaca el aumento del delito que, cuantitativamente, supone el mayor volumen de todo el análisis: las lesiones. Este capítulo supone el 33 por ciento del total, y también creció, según la Memoria, de 10.489 casos a 10.654.

Otro delito que creció, según los datos que refleja de forma preliminar la Fiscalía General del Estado, es el de daños, que pasó de 1.586 a 1.616 datos.

En los próximos días, las autoridades competentes reflexionarán acerca de todas estas cifras, que ya están en los mismos números, aproximadamente, que se acumulaban en los años anteriores a la pandemia.