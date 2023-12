De ganar 400.000 euros a 'solo' 2.100 por una cifra

Para algunos sería motivo de arrancarse los pelos de rabia; para otros, una anécdota y un motivo de felicidad por reportarle un pellizco simpático. En cualquier caso, quedarse a una sola cifra del Gordo de la Lotería de Navidad siempre resulta llamativo, la clásica anécdota que merece la pena compartir.

Fue lo que hizo la pontevedresa Naiara Núñez Valdueza entre sus amistades nada más enterarse de que era la poseedora de un décimo del 88009, justo un número más que el del primer premio del Sorteo de Navidad.

"Bueno, en realidad fue una amiga la que me avisó, porque yo no me había dado cuenta", admite. El interés de su compañera tiene una explicación: "Es que solemos compartir los sorteos, y cuando le toca a una, tiene obligación de invitar a la otra". En resumen, no reparten la cuantía económica, pero sí la invitación.

Naiara adquirió el décimo en una cafetería de Barro, donde compartió cena con sus excompañeras del equipo de fútbol femenino de la localidad. Reconoce que, lejos de pensar en mala fortuna por quedarse a solo una cifra, considera este premio como un gran golpe de suerte. "Es cierto que estuve a punto de llevarme 400.000 euros, pero también es cierto que ahora me llevo 2.100, que es mucho más de lo que me esperaba".

Una visión totalmente optimista de un pellizco que ya tiene destino: "Lo primero, invitar a mis amigas, y después pagarme la Tesis de Fin de Carrera en la universidad, que hasta ahora tenía aparcada por falta de dinero y que al fin podré sacar adelante".

Champán en Barro

El local que le dio la suerte a Naiara Núñez es la cafetería Plaza, también conocido como La cocina de Sergio, en honor a su propietario, Sergio Orge Orge, quien explica el motivo de que el 88009 sea un miembro fijo de su local cada Navidad.

"Cuando abrimos, hace cinco años, nos gustó el 80009 y lo adquirimos. Pero al año siguiente se fue íntegro para Valencia y elegimos el 88009, que era el más parecido a ese", aclara. El hostelero apunta que "hemos vendido unos 350 décimos entre clientes habituales, vecinos, clientes del supermercado cercano, visitantes... La verdad es que ha estado muy repartido".

Teniendo en cuenta que a cada boleto le corresponde un premio de 2.100 euros, la cafetería Plaza ha repartido un total de 735.000 euros. "No está nada mal, la verdad, pero te queda la espina de que por solo un número no hubieras dado el Gordo".

Entre los agraciados están los componentes del equipo de fútbol de veteranos de Barro, al que pertenece Sergio Orge. Jugadores, directivos y familiares se han beneficiado de la fidelidad del empresario por su número fetiche.

En cualquier caso, nada más salir el Gordo, los responsables del supermercado entraron por la puerta con las clásicas botellas de champán. "Como el primer premio salió tan tarde, nos pilló en pleno trasiego de las comidas, pero aún así hicimos un pequeño parón para brindar entre los pocos que estábamos por aquí".

