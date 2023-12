Poio y Caldas anticipan el Fin de Año a este sábado

CONCELLO DE PONTEVEDRA





Además de Cuntis, otros concellos tiene programadas actividades navideñas este sábado. En Bueu, la Casa do Pobo de Beluso (17 horas) y el Centro Social do Mar (20 h.) acogerán sendos festivales de Navidad, mientras que el Museo Massó desarrollará, desde las 12, un obradoiro para confeccionar ex libris con los que personalizar los libros.

En Barro, O Apalpador recorrerá la villa desde el mediodía y el Pazo da Crega albergará una pandereitada del Grupo de Danzas Amor Ruibal. En el vecino Caldas, se disputará, desde las 10.30 horas, el Trofeo Caldas Vila Termal y, ya por la tarde, Festa Pre-Fin de Ano Infantil, con el taller de O recuncho de elfos pintores’ (17 h.), el espectáculo Chungo que te cagas especial badaladas de Peter Punk y, ya como remate, «unhas badaladas adiantadas para que os nenos poidan gozar na rúa, nun horario adaptado a eles, o cambio de ano cunha celebración propia, na que o concello repartirá unha sorpresa para comer ao ritmo do reloxo en substitución das tradicionais uvas».

También Poio, desde las 21 horas, adelantará al sábado el Fin de Año con una Festa Neón amenizada por DJ Arrow y la actuación de las Pandereteiras do Ronsel en el entorno de la iglesia de San Martiño. Previamente, a las 20 horas, se podrá disfrutar de Nelson Quinteiro y su Pequeno Circo de Nadal, espectáculo que también se podrá contemplar, a las 17.30 horas, en la Aldea dos Patos de Lourido, donde también actuará la batukada de Os Queimatasas.

La programación del sábado arrancará a las 11.30 horas en Samieira con un pasacalles de la batukada Os Vikingos que dará paso a la Fedelleneta coa animación de Tere e Javi Solla DJ.

En Sanxenxo, por su parte, Certame de Panxoliñas en el Priorato de Arra desde las 17 horas.

