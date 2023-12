La huelga del turno de oficio aplaza a abril un juicio por irregularidades contables contra Eidf Solar

Los tres acusados de EiDF Solar, en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 2

El Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra ha decidido suspender el juicio previsto para este jueves y este viernes contra el fundador, presidente y CEO de la empresa EiDF, Fernando Romero Martínez, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y seis delitos contra la Hacienda pública en su modalidad de delito contable por presuntas irregularidades en la gestión económica de esta empresa con sede en Barro especializada en proyectos de energía solar fotovoltaica.

El motivo de la suspensión es la huelga que mantienen los abogados del turno de oficio, pues tres de los cinco letrados de esta causa son del turno de oficio y dos de ellos decidieron hacer prevalecer su derecho a la huelga y no ejercer durante la vista. Los cinco letrados se presentaron a la cita en los juzgados de A Parda, pero estos dos indicaron que no ejercerían.

El fiscal del caso, Jesús Calles, manifestó su oposición a la suspensión haciendo referencia a una providencia del Tribunal Constitucional que señala que legalmente no es posible llevar a cabo el ejercicio de huelga en la prestación del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Esta misma afirmación la realizó en noviembre el Ministerio de Justicia tras la convocatoria de esta huelga indefinida que comenzó el 21 de aquel mes.

El magistrado del Penal 2, Miguel Aramburu, se mostró partidario de no suspender el juicio por la huelga, pero finalmente acordó sus suspensión al concluir que si los dos letrados no iban a ejercer, no se podía continuar con la sesión. De este modo, decidió volver a señalar la vista oral para los días 25 y 26 de abril y trasladar los hechos al Colegio Oficial de Abogados de Pontevedra para que tenga conocimiento de lo ocurrido.

En este juicio, la Fiscalía acusa a Fernando Romero y también a su madre, María del Carmen Martínez, y al director jurídico de EiDF, Víctor Manuel Fontán Iglesias. A ambos los considera autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de seis delitos contables y pide que sean condenados a dos años y medio de prisión y multa de 4.500 euros por el primero y seis meses de prisión por cada uno de los otros seis.

Para el principal acusado, pide tres años de prisión y multa de 5.400 euros por el delito de falsedad y seis meses de prisión por cada uno de los seis delitos contables.

Además, están acusadas como personas jurídicas la empresa EiDF Solar SL, Romar Gestión 2013 S.L., Eficiencia Energética Gallega SL y Activos Eosolares SL, todas vinculadas entre ellas. Las dos primeras están acusadas de dos delitos contables por los que el fiscal pide una multa de 12.000 euros por cada uno y las otras dos de tan solo un delito contable por el que le pide la misma pena de multa.

El escrito de acusación de la Fiscalía sostiene que estas cuatro sociedades conforman un entramado que a lo largo de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 han venido constituyendo "una cadena de facturación irregular", cuya beneficiaria principal sería EiDF Solar.

Las cuatro sociedades presentaron por IVA e impuesto sobre Sociedades las correspondientes autoliquidaciones en las que, "con el objeto de disminuir sus obligaciones fiscales, incluyeron facturas irregulares sin que las mismas tengan un sustento real", es decir, sin que ninguna de ellas refleje operaciones reales de comercio.