ARRANCA O MES DE OUTUBRO CON TRES NOVAS ACCIÓNS FORMATIVAS DO PROGRAMA DA DEPUTACIÓN SMARTPEME

O programa de asesoramento tecnolóxico para pemes e persoas autónomas da institución provincial oferta, nesta primeira semana de outubro, cursos sobre ciberseguridade, optimización da canle de YouTube e uso de ferramentas de intelixencia artificial

A Deputación de Pontevedra, a través do programa SmartPeme de asesoramento tecnolóxico para pemes e persoas autónomas, oferta esta semana tres novas accións formativas enmarcadas na súa carteira de obradoiros. Centraranse en como protexerse do phishing como método para mellorar a ciberseguridade, en optimización da canle de YouTube e no funcionamento de ChatGPT e Stable Diffusion.

A programación arrancará o luns, 2 de setembro, co obradoiro “Ciberseguridade, o Phishing”, de 10:30 a 11:30 horas, no que se darán claves para protexernos dun ataque phishing coñecendo os diferentes tipos e as formas de evitalo. O docente Manuel Freire, experto universitario en robótica, programación e impresión 3D con máis de 4 años de experiencia impartindo talleres, encargarase desta formación.

O mércores 4 comeza o taller “Optimiza a túa canle de YouTube” de 11:00 a 12:30 horas. A través desta formación, as persoas que participen aprenderán a promover a canle e aumentar o seu número de reproducións, así como o número de visualizacións e subscritores. Este taller será impartido por Fátima Faílde, licenciada en Publicidade e Relacións Públicas e cun posgraduado en Comunicación e Industrias Creativas.

O xoves 5 continúa o itinerario para o manexo da intelixencia artificial con “ChatGPT e Stable Diffusion, aprende o seu funcionamento – III” de 12:00 a 13:00 horas. Con este terceiro bloque formativo darase a coñecer a interacción con ChatGPT a través de exemplos de conversas, indicadores de texto, así como limitacións e consideracións sobre o seu uso. O taller será impartido polo experto en robótica, programación e impresión 3D, Manuel Freire